Россияне потеряли учебно-тренировочный самолет L-39, сообщили в сети. Авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае.

Информация о гибели российского учебного самолета появилась в сети в полдень 27 июля на канале российского милблогера с ником Fighterbomber. Другие подробности инцидента не приводятся, но указано, что экипаж выполнял "высший пилотаж на малой высоте".

Российский военный блогер не сообщил, выжил ли экипаж L-39 после авиакатастрофы.

Авиакатастрофа в РФ — разбился самолет L-39 Фото: Скриншот

Авиакатастрофа в РФ — что известно

L-39 "Альбастрос" — это учебно-тренировочный самолет чешского производства. Первые самолеты этого типа появились в 1971 году: к 1999 году всего было изготовлено почти 3 тыс. воздушных судов. Ориентировочная стоимость — около 0,3 млн долл. Экипаж — два человека: пилот и инструктор, который следит за учебным процессом. Основные характеристики L-39 — длина 12 м, размах крыльев 9 м, два двигателя, максимальная скорость 760–900 км/ч, дальность 1 км, высота до 11 км. Учебный самолет имеет вооружение — может запустить две ФАБ-100, четыре управляемые ракеты, а также неуправляемые ракеты. Ориентировочное количество L-39 в РФ — около 90 (по состоянию на 2024 год).

Відео дня

РосСМИ и российское военное командование пока не прокомментировали авиакатастрофу и потерю самолета L-29. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока не отреагировал на инцидент. Между тем Минобороны РФ сообщило о налете 276 украинских дронов, которые, в частности, атаковали Краснодарский край, еще 15 регионов РФ, а также временно оккупированный Крым и акватории Черного и Азовского морей.

Предыдущая авиакатастрофа в РФ произошла 23 июля. СМИ сообщили, что в Подмосковье разбился сверхсовременный российский истребитель Су-57. Выяснилось, что пилот успел катапультироваться, но самолет разбился вдребезги. На видео очевидцев показано поле, посреди которого дымится небольшая куча обломков истребителя стоимостью до 150 млн долл. После этого появился пост Международного разведывательного сообщества InformNapalm: выяснилось, что самолет Су-57 мог разбиться в результате спецоперации украинцев.

Напоминаем, что в феврале 2026 года российские СМИ сообщили о крушении самолета с российскими курсантами в Ивановской области. Между тем в июле состоялась атака Украины на авиабазу "Халино" в Курской области, в ходе которой был поражён МиГ-29 ВС РФ.