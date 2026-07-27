Росіяни втратили літак L-39 у Краснодарському краї, — соцмережі

Росіяни втратили навчально-тренувальний літак L-39, повідомили у мережі. Авіакатастрофа сталась у Краснодарському краї.

Інформація про втрату російського тренувального літака з'явилась у мережі опівдні 27 липня у каналі мілблогера РФ з ніком Fighterbomber. Інші деталі інциденту не наводяться, але вказано, що екіпаж виконував "вищий пілотаж на малій висоті".

Російський мілблогер не повідомив, чи вижив екіпаж L-39 після авіакатастрофи.

Авіакатастрофа у РФ — розбився літак L-39 Фото: Скриншот

Авіакатастрофа у РФ — що відомо

L-39 "Альбастрос" — це навчально-тренувальний літак чеського виробництва. Перші літаки цього типу з'явились у 1971 році: до 1999 року всього виготовили майже 3 тис. повітряних суден. Орієнтовна вартість — близько 0,3 млн дол. Екіпаж — дві людини: пілот та інструктор, який стежить за навчальним процесом. Основні характеристики L-39 — довжина 12 м, розмах крил 9 м, два двигуни, максимальна швидкість 760-900 км/год, дальність 1 км, висота до 11 км. Навчальний літак має озброєння — може запустити дві ФАБ-100, чотири керовані ракети, і також некеровані ракети. Орієнтовна кількість L-39 у РФ — близько 90 (станом на 2024 рік).

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РосЗМІ та російське військове командування поки не коментували авіакатастрофу та втрату літака L-29. На інцидент поки не реагував губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. Тим часом Міноборони РФ інформувало про наліт 276 дронів України, які, серед іншого, атакували Краснодарський край, ще 15 регіонів РФ і також ТОТ Крим та акваторію Чорного та Азовського морів.

Попередня авіакатастрофа у РФ сталась 23 липня. Медіа розповіли, що у Підмосков'ї розбився надсучасний російський винищувач Су-57. З'ясувалось, що пілот встиг катапультуватись, але літак розбився вщент. На відео від очевидців показали поле, посеред якого димиться невелика купка уламків винищувача, який коштував до 150 млн дол. Після цього з'явився допис Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm: з'ясувалось, що літак Су-57 міг розбитись завдяки спецоперації українців.

Нагадуємо, у лютому 2026 року росЗМІ повідомили про падіння літака з російськими курсантами в Іванівській області. Тим часом у липні відбулась атака України на авіабазу "Халіно" в Курській області, на якому влучили по МіГ-29 ЗС РФ.