Росіяни втратили літак L-39 у Краснодарському краї: екіпаж загинув, — соцмережі

27 липня пропагандисти повідомили про втрату навчально-тренувального літака L-39. Повітряне судно втрапило в авіакатастрофу у Краснодарському краю РФ. Увечері стало відомо, що сталося з екіпажем.

За попередньою інформацією, екіпаж втраченого L-39 загинув внаслідок авіатрощі. Про це увечері повідомив російський пропагандист Ілля Туманов (Fighterbomber) у своєму Telegram-каналі.

"Вічного польоту, брати…", — коротко написав Туманов.

Російські канали пишуть про загибель екіпажу L-39

Офіційно Міноборони РФ не коментувало інциденту та поки не підтверджувало цю інформацію.

Варто зауважити, що дані про втрату у росіян навчально-тренувального L-39 з'явилися ще у понеділок вдень. Fighterbomber писав, що авіакатастрофа сталася у Краснодарському краю РФ. Він також повідомляв, що у час, коли стався інцидент, екіпаж виконував "вищий пілотаж на малій висоті".

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Що відомо про літак L-39

L-39 "Альбастрос" — це навчально-тренувальний літак і навчально-бойовий реактивний літак, створений у Чехії. За даними World Air Force 2025, літаки L-39 всіх модифікацій експлуатуються зокрема у Білорусі, Болгарії, Вірменії, Північній Кореї, Росії, Україні тощо.

За оцінками аналітиків, станом на 2025 рік у Росії на озброєнні перебувало щонайменше 186 літаків L-39.

Нагадаємо, нещодавно українці змусили російську ППО збити Су-57 у Московській області: міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm розкрила подробиці операції.

На початку липня росіяни також повідомляли про втрату бойового гелікоптера Ка-52: Fighterbomber писав, що екіпаж загинув під час інциденту.