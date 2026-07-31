"Спасли подушки": в результате удара РФ в Радушном пострадала еще одна семья — братьев вытащили из-под завалов

Помимо семьи Вороновых, в Радушном под Кривым Рогом в результате российского удара 30 июля пострадала ещё одна семья. У семьи Жуковых также полностью разрушен дом.

Двое мальчиков из семьи Жуковых — 15-летний Влад и 6-летний Саша — оказались под завалами в результате удара российской ракеты. Об этом сообщило местное СМИ "Свои. Кривой Рог".

Семья Жуковых жила по соседству с Вороновыми. Когда произошел взрыв, обоих мальчиков завалили обломки разрушенного здания, в котором они находились. Соседка, Наталья, рассказала, как их спасали.

"Мы подбежали, начали разгребать завалы. Раскопали крышу, достали старшего. Младший был ещё ниже, под кроватью. Пока его доставали, дом загорелся. Все соседи начали с ведрами тушить дом. Пламя было высоким, да ещё и газ. Пока приехали все службы, мы смогли откопать двух детей", — поделилась историей женщина.

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15-летний Влад из семьи Жуковых, который оказался под завалами Фото: Свої | Кривий Ріг / Telegram

Когда мальчиков удалось спасти, их вместе с матерью передали медикам и госпитализировали. В СМИ сообщается, что оба были в крови, а у старшего также была разбита голова.

Вечером того же дня отец ребят, Сергей, рассказал журналистам, в каком состоянии находятся его близкие. По словам мужчины, их уже выписали из больницы.

Сергей отметил, что у старшего сына обнаружили осколок в руке, а у младшего — травму шеи и ссадины. 6-летнего Сашу, как утверждает отец, спасли подушки, потому что мальчик любит обкладываться ими.

"И когда всё это произошло, сыновей сбросило с двухъярусной кровати, младшего накрыло подушками и матрасом. А сверху лежал старший. Мы отправили их к родственникам, дом сгорел. У жены осколки в ногах, половина пята отсутствует, но она у меня умница", — рассказал мужчина.

Саша и его мама, пострадавшие в результате удара РФ

Сам дом, в котором проживала семья, полностью разрушен и восстановлению не подлежит.

Удар РФ по Радушному — что известно

Во время ночной атаки 30 июля Россия нанесла ракетный удар по поселку городского типа Радушное, расположенному недалеко от Кривого Рога. В результате ракетного удара погибли Артем и Елена Вороновы, воспитывавшие 10 детей.

Позже бабушка семьи Вороновых рассказала о погибших. По её словам, семья была очень дружной и доброй, а родители вкладывали все в детей.

Вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ нанесла удар по Радушному с помощью северокорейской баллистической ракеты.