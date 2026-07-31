"Врятували подушки": через удар РФ у Радушному постраждала ще одна родина — братів витягли з-під завалів

Окрім родини Воронових, у Радушному під Кривим Рогом внаслідок російського удару 30 липня постраждала ще одна сім'я. У родини Жукових також повністю зруйнований будинок.

Двоє хлопчиків із сім'ї Жукових — 15-річний Влад та 6-річний Сашко — опинилися під завалами внаслідок удару російської ракети. Про це розповіло місцеве медіа "Свої. Кривий Ріг".

Родина Жукових мешкала поруч із Вороновими. Коли стався удар, обох хлопців накрили руїни розтрощеної будівлі, в якій ті перебували. Сусідка, пані Наталія, розповіла, як їх рятували.

"Ми підбігли, почали розгрібати завали. Розкидали кришу, дістали старшого. Менший був ще нижче під ліжком. Поки діставали, загорілася хата. Усі сусіди почали з відрами гасити будинок. Полум’я було високе, ще й газ. Поки приїхали усі служби ми змогли розкопати двох дітей", — поділилася історією жінка.

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15-річний Влад із сім'ї Жукових, який опинився під завалами Фото: Свої | Кривий Ріг / Telegram

Коли хлопчиків вдалося дістати, їх разом з матір'ю передали медикам та госпіталізували. Медіа пише, що обоє були у крові, а у старшого також була розбита голова.

Увечері того дня батько хлопців, Сергій, розповів журналістам, в якому стані перебувають його рідні. За словами чоловіка, їх вже відпустили з лікарні.

Сергій зазначив, що у старшого сина виявили уламок у руці, а у молодшого — травма шиї та подряпини. 6-річного Сашка, стверджує батько, врятували подушки, бо хлопчик любить ними обкладатися.

"І коли оце все сталося, синів скинуло з двоярусного ліжка, молодшого накрило подушками і матрацом. А зверху був старший. Ми їх відправили до родичів, будинок пропав. У дружини уламки в ногах, пів п’яти нема, але вона в мене розумничка", — розповів чоловік.

Сашко разом з мамою, які постраждали внаслідок удару РФ

Сам будинок, в якому мешкала сім'я, повністю зруйнований та відновленню не підлягає.

Удар РФ по Радушному — що відомо

Під час нічної атаки 30 липня РФ запустила балістичні ракети по селищі міського типу Радушне неподалік від Кривого Рогу. Ракета вбила Артема та Олену Воронових, які виховували 10 дітей.

Згодом бабуся родини Воронових розповіла про загиблих. За її словами, сім'я була дуже дружною та доброю, а батьки вкладали все у дітей.

Увечері президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ вдарила по Радушному північнокорейською балістичною ракетою.