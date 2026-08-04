"Бандероли" над Черниговской областью: Россия перешла к новой тактике ударов

Российские войска начали массово применять реактивные дроны для нанесения ударов по Черниговской области. Во время последней атаки противник задействовал большое количество "Бандеролей" — гибридов крылатой ракеты и дрона.

Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, за прошедшие сутки основными целями российских атак стали Чернигов, Прилуки и Новгород-Северский. Под ударами оказались предприятия, логистические компании и объекты критической инфраструктуры.

"Россияне начали массированные удары по Черниговской области с помощью реактивных дронов. Вчера было много "Бандеролей" — это гибрид крылатой ракеты и дрона. Скорость полёта — до 650 км/ч. Их трудно сбивать", — сообщил Чаус.

Он добавил, что численность военнослужащих противовоздушной обороны в области будет дополнительно увеличена.

Відео дня

В Чернигове в результате ударов и падения обломков загорелись цех и склад предприятия, были повреждены автомобили, логистическая компания и агропредприятие. Пострадали четыре человека — трое мужчин и одна женщина. В Прилуках зафиксированы попадания в складские помещения с сельхозтехникой, логистическую компанию и еще одно предприятие. Было уничтожено около десятка автомобилей и столько же грузовых прицепов.

В Новгороде-Северском российские дроны нанесли удары по логистическим компаниям и объектам связи, повредили административные здания, автомобили и частные дома в селах общины. Также пострадал мужчина из числа гражданского населения.

По словам Чауса, в июле эффективность работы ПВО в Черниговской области составила около 70%.

"Защитникам удалось сбить в нашем небе 865 ударных БПЛА. Еще около 200 были утрачены из-за потери координат или подавлены средствами РЭБ", — отметил он.

Напомним, ранее авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский заявил, что Россия ищет возможность запускать "Бандероль" с наземных платформ, чтобы сделать подготовку к ударам менее заметной. В то же время он подчеркнул, что информация о таких запусках пока подтверждена только с российской стороны.

По словам эксперта, по профилю полёта "Бандероль" похожа на крылатую ракету или реактивный дрон, поэтому проблем с её обнаружением и перехватом нет. Однако применение таких целей создает дополнительную нагрузку на украинскую противовоздушную оборону, хотя при наличии ракет-перехватчиков их можно сбивать.

Ранее Фокус сообщал, что Россия начала более активно использовать ракеты "Бандероль" для нанесения ударов по Украине в 2025 году. Один из первых подтвержденных случаев их применения в Харьковской области произошел в мае того года. Первые обломки "Бандероли", которые поступили на экспертизу к специалистам ГУР, были зафиксированы ещё в апреле 2025 года — тогда ракету запустили с беспилотника "Орион".

Напомним также, что летом 2025 года украинские беспилотники атаковали завод в Кронштадте, где производят ракеты "Бандероль".