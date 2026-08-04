"Бандеролі" над Чернігівщиною: Росія перейшла до нової тактики ударів

Російські війська почали масовано застосовувати реактивні дрони для ударів по Чернігівській області. Під час останньої атаки ворог використав багато "Бандеролей" — гібридів крилатої ракети й дрона.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, протягом минулої доби основними цілями російських атак стали Чернігів, Прилуки та Новгород-Сіверський. Під ударами опинилися підприємства, логістичні компанії та об'єкти критичної інфраструктури.

"Росіяни почали масовано бити по Чернігівщині реактивними дронами. Учора було багато "Бандеролей" — це гібрид крилатої ракети й дрона. Швидкість польоту — до 650 км/год. Їх важко збивати", — повідомив Чаус.

Він додав, що воїнів протиповітряної оборони в області додатково посилюватимуть.

У Чернігові внаслідок ударів і падіння уламків загорілися цех і склад підприємства, були пошкоджені автомобілі, логістична компанія та агропідприємство. Постраждали четверо людей — троє чоловіків і жінка. У Прилуках зафіксували влучання у складські приміщення із сільгосптехнікою, логістичну компанію та ще одне підприємство. Було знищено близько десятка автомобілів і стільки ж вантажних причепів.

Відео дня

У Новгороді-Сіверському російські дрони влучили по логістичних компаніях і об'єктах зв'язку, пошкодили адміністративні будівлі, автомобілі та приватні будинки у селах громади. Також постраждав цивільний чоловік.

За словами Чауса, у липні ефективність роботи ППО на Чернігівщині становила близько 70%.

"Оборонцям вдалося збити в нашому небі 865 ударних БпЛА. Ще близько 200 були локаційно втрачені або подавлені РЕБами", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський заявив, що Росія шукає можливість запускати "Бандероль" із наземних платформ, щоб зробити підготовку до ударів менш помітною. Водночас він наголосив, що інформація про такі пуски наразі підтверджена лише з російського боку.

За словами експерта, за профілем польоту "Бандероль" схожа на крилату ракету або реактивний дрон, тому проблем із її виявленням і перехопленням немає. Однак застосування таких цілей створює додаткове навантаження на українську протиповітряну оборону, хоча за наявності ракет-перехоплювачів їх можна збивати.

Раніше Фокус писав, що Росія почала активніше використовувати ракети "Бандероль" для ударів по Україні у 2025 році. Один із перших підтверджених випадків їхнього застосування у Харківській області стався у травні того року. Перші уламки "Бандеролі", які потрапили на дослідження до фахівців ГУР, зафіксували ще у квітні 2025 року — тоді ракету запустили з безпілотника "Оріон".

Нагадаємо також, що влітку 2025 року українські безпілотники атакували завод у Кронштадті, де виготовляють ракети "Бандероль".