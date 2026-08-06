Заместителем Драпатого станет начальник штаба 11-го корпуса Собко: что о нем известно, — СМИ

Заместителем главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Михаила Драпатого станет начальник штаба 11-го армейского корпуса Сергей Собко.

Соответствующее решение принял Михаил Драпатый. Об этом вечером 5 августа сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в Силах обороны.

Как выяснили журналисты, в настоящее время Собко откомандирован с должности начальника штаба 11-го корпуса в Генштаб. Военный ожидает официального назначения и определения своих полномочий в качестве заместителя.

О том, что заместителем Драпатого станет Собко, также писала народный депутат Марьяна Безуглая. Она положительно оценила профессиональные качества генерала и отметила, что он всегда боролся за соблюдение стандартов в армии.

Что известно о Сергее Собко

Сергей Собко станет заместителем Михаила Драпатого

Как сообщает ТСН, Сергей Собко — уроженец Винницкой области. Получил образование в Одесском институте Сухопутных войск, а также проходил обучение на военных курсах в Соединенных Штатах Америки и в международных военных колледжах.

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В 2014 году возглавлял батальонно-тактическую группу 30-й отдельной механизированной бригады. Бригада выполняла боевые задачи на востоке Украины. Генерал, в частности, отличился участием в операции по взятию и удержанию стратегической высоты Савур-Могила. Также принимал участие в выводе украинских военных из-под Дебальцево.

В 2015 году Собка был удостоен звания Героя Украины. В 2017–2019 годах он командовал 128-й отдельной горно-штурмовой бригадой.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ, в 2022 году занимал должность начальника штаба — заместителя командующего Силами территориальной обороны ВСУ. Участвовал в обороне Киева.

В январе 2024 года Собко сообщил, что покидает пост заместителя командующего ТрО.

Напомним, 4 августа СМИ сообщили, что Драпатый поручил провести проверку 225-го ОШП.

Кроме того, в конце июля "Украинская правда" сообщала, что Драпатый приостановил набор в штурмовые полки.