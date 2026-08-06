Заступником Драпатого стане начштабу 11-го корпусу Собко: що про нього відомо, — ЗМІ

Заступником головнокомандувача Збройними силами України Михайла Драпатого стане начальник штабу 11 армійського корпусу Сергій Собко.

Відповідне рішення ухвалив Михайло Драпатий. Про це увечері 5 серпня повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела у Силах оборони.

Як дізналися журналісти, зараз Собко відряджений з посади начштабу 11-го корпусу в Генштаб. Військовий очікує на офіційне призначення та визначення своїх повноважень як заступника.

Про те, що заступником Драпатого стане Собко, також писала нардепка Мар'яна Безугла. Вона позитивно оцінила професійні якості генерала та сказала, що він завжди боровся за стандарти у війську.

Що відомо про Сергія Собка

Сергій Собко стане заступником Михайла Драпатого

Як пише ТСН, Сергій Собко — уродженець Вінниччини. Освіту здобував в Одеському інституті Сухопутних військ, також проходив навчання на військових курсах у Сполучених Штатах Америки та міжнародних військових коледжах.

Відео дня

Очолював батальйонно-тактичну групу 30-ї окремої механізованої бригади у 2014 році. Бригада виконувала бойові завдання на сході України. Генерал зокрема відзначився участю в операції, коли було взято та утримано стратегічну висоту Савур-Могила. Також брав участь у виведенні українських військових з-під Дебальцевого.

У 2015 році Собка нагородили званням Героя України. Упродовж 2017-2019 років командував 128-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою.

Коли почалося повномасштабне вторгнення РФ, у 2022 році обіймав посаду начальника штабу — заступника командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Брав участь в обороні Києва.

У січні 2024 року Собко повідомив, що залишає посаду заступника командувача ТрО.

Нагадаємо, 4 серпня ЗМІ повідомили, що Драпатий доручив перевірити 225-й ОШП.

Також "Українська правда" наприкінці липня писала, що Драпатий призупинив поповнення штурмових полків.