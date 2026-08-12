"Дерево правды" и гибель бойцов: очевидцы рассказали об особых пытках в 225-м полку, — соцсети

Сестра бойца Александра Юдина с позывным "Гарик" из 225-го отдельного штурмового полка собственными глазами видела пытки военнослужащего, рассказала журналистка Анна Калюжная. Во время видеозвонка в кадр попали как пытки, так и один из командиров низшего звена, который, вероятно, причастен к насилию. Какие новые подробности ситуации в 225 ОШП обнародовали в сети?

Инцидент с избиением произошел в октябре 2024 года в приграничном селе Сумской области во время проведения Курской спецоперации, говорится в посте Калюжной на странице в Facebook. По словам сестры по имени Анна, с которой поговорила журналистка, к военному применили особую пытку "дерево правды". Во время этой пытки человека привязывали к дереву, а затем избивали пластиковыми трубами. Женщине сообщили, что пострадавшего наказывали за то, что он "врезался в забор". Позже ей рассказали, что боец скончался через 15–20 минут после того, как его отвязали.

Журналистка назвала имя командира, с которым общалась сестра "Гарика" во время пыток бойца 225-го ОШП — это сержант роты "Шквал" с позывным "Татарин" и именем Руслан. Очевидица пересказала несколько разговоров с этим сержантом: один разговор состоялся во время пытки "дерево правды", другой — когда он сказал, что погибшего от избиения бойца похоронили где-то на месте дислокации и даже не сообщили родственникам. Анна обратилась на горячую линию Минобороны: жалобу зарегистрировали и передали на уровень полка. В полку заявили, что подозреваемых отстранили от службы, но журналистка по-прежнему видела фото фигуранта. Калюжная называет имя человека, в отношении которого составили протокол — это Руслан Сайфулин.

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В статье журналистки приведены показания бойца 225-го полка "Ивана", который рассказал еще о трех случаях избиения, закончившихся смертью. Двое погибших — пилоты, сообщил военный. Также приводятся некоторые подробности о том, где и когда произошел инцидент. Один из пострадавших — боец с позывным "Музыкант", которого избили за пьянство в селе в Сумской области. Избиением занимался заместитель командира "Шквала" с позывным "Сумрак". Калюжная написала, что обратилась к "Сумраку" за объяснениями: ей заявили, что эта история не соответствует действительности.

"Я передам эти данные правоохранительным органам. Мои источники утверждают, что в настоящее время из баз данных полка удалены все доказательства незаконного обращения с личным составом. Таким образом, у свидетелей осталась единственная надежда на восстановление законности и справедливости", — написала журналистка.

Журналистка опубликовала фотографии травм, полученных бойцами после пыток на "дереве правды": "Фокус" не публикует их по этическим соображениям. Также есть фото сестры Анны с братом Александром, который был штурмовиком и пропал без вести в Запорожской области.

Скандал в 225-м полку — штурмовик Александр Юдин и его сестра Фото: Facebook Ан Жюлак (Анна Калюжна)

Отметим, что любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Скандал в 225-м полку — подробности

Отметим, что Фокус писал о скандале в 225-м полку, о котором стало известно в конце июля 2026 года. 30 июля появилось расследование Калюжной, в котором она собрала показания родственников и бойцов. Люди рассказали, что военных держали в ямах и избивали, угрожали расстрелом, открывали огонь по отступающим. Командование 225-го полка за сутки до этого отреагировало на расследование. На странице в Facebook сообщили о том, что произошло на Гуляйпольском направлении: заверили, что заградительных отрядов не было и что они действовали в соответствии с уставом.

Напоминаем, что в августе СМИ сообщили о решении нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого по поводу скандала в 225-м полку.