"Дерево правди" та смерть бійців: очевидці розповіли про особливі катування у 225 полку, — соцмережі

Сестра бійця Олександра Юдіна з позивним "Гарік" 225 окремого штурмового полку на власні очі бачила катування військовослужбовця, розповіла журналістка Анна Калюжна. Під час відеодзвінка у кадр потрапило катування й один з командирів нижчої ланки, який, ймовірно, причетний до насильства. Які нові деталі ситуації у 225 ОШП оприлюднили у мережі?

Інцидент з побиттям стався у жовтні 2024 року у прикордонному селі Сумської області під час проведення Курської спецоперації, ідеться у дописі Калюжної на сторінці Facebook. Зі слів сестри, на ім'я Анна, з якою поговорила журналістка, був військовий, до якого застосували особливе катування "дерево правди". Під час цього катування людину прив'язували до дерева і потім били пластиковими трубами. Жінці повідомили, що постраждалого карали за те, що він "в'їхав у паркан". Згодом їй розповіли, що боєць помер через 15-20 хвилин після того, як його відв'язали.

Журналістка вказала ім'я командира, з яким спілкувалась сестра "Гаріка" під час катування бійця 225 ОШП — це сержант роти "Шквал" з позивним "Татарін" та іменем Руслан. Очевидиця переповіла кілька розмов з цим сержантом: одна розмова відбулась під час катування "дерево правди", інша — коли він сказав, що померлого від побиття бійця поховали десь на місці дислокації й навіть не повідомили рідних. Анна звернулась на гарячу лінію Міноборони: скаргу зареєстрували та спустили на рівень полку. У полку заявили, що підозрюваних відсторонили, але журналістка і далі бачила фото фігуранта. Калюжна вказує ім'я людини, щодо якої склали протокол — це Руслан Сайфулін.

Відео дня

У дописі журналістки є свідчення бійця 225 полку "Івана", який розповів про ще три випадки побиття, які закінчились смертю. Двоє загиблих — пілоти, розповів військовий. Також є певні деталі щодо того, де і коли відбувся інцидент. Один з потерпілих — боєць з позивним "Музикант", якого побили за п'янство у селі в Сумській області. Биттям займався заступник командира "Шквалу" з позивним "Сумрак". Калюжна написала, що звернулась до "Сумрака" за поясненнями: їй заявили, що історія не відповідає дійсності.

"Я передам ці дані правоохоронцям. Мої джерела стверджують, що зараз з баз полку зачищено всі докази незаконного поводження з особовим складом. Отже, у свідків єдина надія на встановлення законності й справедливості", — написала журналістка.

Розслідувачка опублікувала фото травм, отриманих бійцями після катування на "дереві правда": Фокус їх не публікує з етичних міркувань. Також є фото сестри Анни з братом Олександром, який був штурмовиком і зник безвісти у Запорізькій області.

Скандал у 225 полку — штурмовик Олександр Юдін та його сестра Фото: Facebook Ан Жюлак (Анна Калюжна)

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Скандал у 225 полку — деталі

Зазначимо, Фокус писав про скандал у 225 полку, про який стало відомо наприкінці липня 2026 року. 30 липня з'явилось розслідування Калюжної, у якому вона зібрала свідчення родичів та бійців. Люди розповіли, що військових тримали у ямах та били, погрожували розстрілом, відкривали вогонь по тих, хто відступав. Командування 225 полку на добу раніше відреагувало на розслідування. На сторінці Facebook повідомили, що відбулось на Гуляйпільському напрямку: запевнили, що не було загороджувальних загонів і що вони діяли відповідно до статуту.

Нагадуємо, у серпня медіа розповіли, яке рішення нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо скандалу у 225 полку.