F-16 открыл огонь по морскому дрону возле Румынии: появилось видео уничтожения

Румынский истребитель F-16 сбил морской дрон в исключительной экономической зоне страны у побережья Констанцы. Инцидент произошёл 20 августа вблизи платформы Neptun Alpha.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии.

Военные отметили, что два самолета F-16 вылетели в этот район после того, как в 06:28 коммерческое судно сообщило о дрейфующем морском дроне.

Один из истребителей применил бортовую пушку и поразил дрон. После этого к месту происшествия направили корабль береговой охраны с группой взрывотехников ВМС Румынии для осмотра объекта.

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце также опубликовал видео уничтожения дрона.

"Видео сегодняшнего уничтожения морского дрона вблизи платформы Neptun Deep. Румыния защищает свои интересы", — написал он.

Відео дня

Инцидент с морским дроном

Напомним, ранее в Румынии произошел взрыв морского дрона в районе порта Констанца и в открытом море. Президент страны Никушор Дан заявил, что один из дронов был украинским и входил в группу из четырёх аппаратов, которые вышли из-под управления.

Ранее, после взрыва морского дрона у берегов Констанцы, Министерство обороны Румынии заявило о предварительных признаках его украинского происхождения. Специалисты приступили к расследованию инцидента и изучению обломков аппарата, а в Бухаресте заявили о необходимости усилить меры безопасности в Чёрном море.

Ранее в Военно-морских силах ВСУ подтвердили, что дрон, взорвавшийся у румынского побережья, принадлежал украинским силам. Там пояснили, что аппарат потерял управление во время выполнения боевой задачи в Чёрном море, а также подчеркнули, что ведут постоянную координацию с румынской стороной по поводу подобных инцидентов.