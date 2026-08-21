F-16 відкрив вогонь по морському дрону біля Румунії: з'явилося відео знищення

Румунський винищувач F-16 знищив морський дрон у винятковій економічній зоні країни біля узбережжя Констанци. Інцидент стався 20 серпня поблизу платформи Neptun Alpha.

Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Румунії.

Військові зазначили, що два F-16 вилетіли до району після того, як о 06:28 комерційне судно повідомило про дрейфуючий морський дрон.

Один із винищувачів застосував бортову гармату та влучив у дрон. Після цього до місця події направили корабель берегової охорони з групою вибухотехніків ВМС Румунії для огляду об'єкта.

Виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце також опублікував відео знищення дрона.

“Відео сьогоднішнього знищення морського дрона поблизу платформи Neptun Deep. Румунія захищає свої інтереси”, — написав він.

Інцидент з морським дроном

Нагадаємо, раніше у Румунії стався вибух морського дрона в районі порту Констанца та у відкритому морі. Президент країни Нікушор Дан заявив, що один із дронів був українським і входив до групи з чотирьох апаратів, які втратили керування.

Відео дня

Раніше після вибуху морського дрона біля Констанци Міноборони Румунії заявило про попередні ознаки його українського походження. Фахівці почали розслідувати інцидент та досліджувати уламки апарата, а в Бухаресті заявили про необхідність посилити безпеку в Чорному морі.

Раніше у Військово-морських силах ЗСУ підтвердили, що дрон, який вибухнув біля румунського узбережжя, належав українським силам. Там пояснили, що апарат втратив керування під час виконання бойового завдання в Чорному морі, а також наголосили на постійній координації з румунською стороною щодо таких інцидентів.