В ответ на атаку РФ в Лейпциге: Германия передаст Украине дополнительные ракеты и тысячи дронов

В ответ на инцидент с российским беспилотником в аэропорту Лейпцига Германия готовит новые поставки оружия для Украины. Правительство страны, помимо введения новых антироссийских санкций, уже в сентябре усилит военную помощь Киеву.

В течение месяца Германия планирует передать Украине дополнительные ракеты противовоздушной обороны для систем IRIS-T, а также несколько тысяч ударных беспилотников. Об этом сообщило издание t-online со ссылкой на источник в правительстве страны.

По данным инсайдера, дроны должны быть переданы Киеву уже "в ближайшее время". Однако подробности о том, какие именно это будут БПЛА, пока неизвестны.

Помимо дополнительного вооружения, правительство страны намерено усилить сотрудничество в сфере разведки между странами на фоне инцидента в аэропорту Лейпцига. В правительстве заявили, что канцлер Фридрих Мерц сыграл ключевую роль в возложении на Россию ответственности за атаку дронов в Лейпциге, а также в определении дальнейших шагов в ответ на инцидент.

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"За последние месяцы Украина добилась значительных военных успехов во многом благодаря немецкой помощи. Мы должны быть готовы к дальнейшим, в том числе эскалационным, гибридным атакам со стороны России", — говорится в сообщении.

Инцидент с дроном в Лейпциге — последние новости

1 сентября издание Tagesschau сообщило, что ответственность за попытку диверсии в аэропорту Лейпцига 4 августа несет Россия. Расследование показало, что на месте преступления были обнаружены беспилотник, взрывчатка и детонационное оборудование, которые уже использовались в ходе других российских гибридных операций и российской войны против Украины.

Ранее издание ABC News сообщало, что дрон в Лейпциге связан с российской военной разведкой, в частности с ГРУ. Отмечалось, что дрон должен был сорвать поставки оружия в Украину.

Кроме того, издание Tagesschau сообщало, что после инцидента в Лейпциге был обнаружен третий дрон со взрывчаткой.