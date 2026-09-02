У відповідь на атаку РФ у Лейпцигу: Німеччина передасть Україні додаткові ракети і тисячі дронів

У відповідь на інцидент із російським безпілотником в аеропорту Лейпцига Німеччина готує нові постачання зброї для України. Уряд країни, окрім запровадження нових антиросійських санкцій, вже у вересні посилить військову допомогу Києву.

Упродовж місяця Німеччина планує передати Україні додаткові ракети протиповітряної оборони для систем IRIS-T, а також кілька тисяч ударних безпілотників. Про це повідомило видання t-online з посиланням на джерело в уряді країни.

За даними інсайдера, дрони мають передати Києву вже "найближчим часом". Проте подробиці про те, які саме це будуть БпЛА, наразі невідомі.

Окрім додаткового озброєння, уряд країни має намір посилити розвідувальну співпрацю між країнами на тлі інциденту в аеропорту Лейпцига. В уряді заявили, що канцлер Фрідріх Мерц відігравав ключову роль у покладанні на Росію відповідальності за атаку дронів у Лейпцигу, а також у визначенні наступних кроків у відповідь на інцидент.

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"За останні місяці Україна досягла значних військових успіхів значною мірою завдяки німецькій допомозі. Ми маємо бути готовими до подальших, у тому числі ескалаційних, гібридних атак з боку Росії", — йдеться у повідомленні.

Інцидент з дроном у Лейпцигу — останні новини

1 вересня видання Tagesschau повідомило, що відповідальність за спробу диверсії в аеропорту Лейпцига 4 серпня несе Росія. Розслідування показало, що на місці злочину було виявлено безпілотник, вибухівку та детонаційне обладнання, які вже траплялися під час інших російських гібридних операцій та російської війни проти України.

Раніше видання ABC News повідомляло, що дрон у Лейпцигу пов'язаний з російською військовою розвідкою, зокрема ГРУ. Зазначалося, що дрон мав порушити постачання зброї Україні.

Також видання Tagesschau розповідало, що після інциденту у Лейпцигу знайшли третій безпілотник з вибухівкою.