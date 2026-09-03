"Иногда доходит до абсурда": военный сообщил о дефиците топлива в украинской армии

Военнослужащие украинских бригад начали жаловаться на нехватку топлива. В некоторых бригадах Вооружённых сил ситуация доходит до абсурда.

В некоторых случаях военнослужащим сокращают норму топлива наполовину. Об этой проблеме рассказал военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав (Осман) Бунятов в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер".

"В армии начался дефицит топлива. Многие военные из разных бригад жалуются на сокращение нормы на 50%. Все мы понимаем причину, но порой это доходит до абсурда", — отметил Бунятов.

Военнослужащий также заявил о необходимости комплексной проверки ситуации по данному вопросу. По его словам, для выполнения боевых задач на линии фронта не должно быть никаких ограничений на топливно-смазочные материалы.

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"Думаю, нужна комплексная проверка, потому что так мы доведем военных до нищеты. Тот, кто думает о хлебе для семьи, хорошо воевать не будет", — подчеркнул Бунятов.

Военный рассказал о ситуации с топливом в армии Фото: Скрін

Стоит отметить, что ранее директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн предупреждал о новых рисках для рынка топлива в Украине. Причиной стали массированные атаки России на топливную инфраструктуру страны. По состоянию на 10 июля в результате обстрелов было повреждено уже около 200 объектов, в частности автозаправочные станции и нефтебазы.

Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский назначил Святослава Заица командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Кроме того, ранее Агентство оборонных закупок (АОЗ) отреагировало на скандал, связанный с закупкой оружия, который начался с заявления компании-производителя о возможной коррупции в сфере оптоволоконных FPV.