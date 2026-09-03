"Подекуди доходить до абсурду": військовий повідомив про дефіцит пального в українській армії

Військовослужбовці українських бригад почали скаржитися на дефіцит пального. У деяких бригадах Збройних сил ситуація доходить до абсурдної.

Подекуди військовослужбовцям наполовину урізають норму пального. Про проблему розповів службовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав (Осман) Бунятов у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер".

"В армії почався дефіцит пального. Багато військових з різних бригад жаліються на 50% урізання норми. Усі ми розуміємо причину, але подекуди це доходить до абсурду", — зазначив Бунятов.

Військовослужбовець також заявив про необхідність комплексної перевірки ситуації з цим питанням. За його словами, для виконання бойових завдань на лінії фронту жодних обмежень на паливно-мастильні матеріали не може існувати.

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"Думаю, потрібна комплексна перевірка, бо так ми заженемо військових у злидні. Той, хто думає за хліб для сім’ї, добре воювати не буде", — наголосив Бунятов.

Військовий повідомив про ситуацію з пальним в армії Фото: Скрін

Варто зазначити, що раніше директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн попереджав про нові ризики для ринку пального в Україні. Причиною стали масовані атаки Росії по паливній інфраструктурі країни. Станом на 10 липня внаслідок обстрілів було пошкоджено вже приблизно 200 об'єктів, зокрема автозаправні станції та нафтобази.

Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський призначив Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також раніше Агенція оборонних закупівель (АОЗ) відреагувала на скандал при закупівлі зброї, який почався з заяви компанії виробника про можливу корупцію на оптоволоконних FPV.