РФ через спутники сможет управлять дронами и ракетами онлайн: "Флеш" выступил с предупреждением

Россияне, как представители космической державы, наверняка проанализируют свои ошибки и доработают вопросы, связанные со спутниками "Рассвет". В конце концов российский аналог Starlink выйдет на нужную орбиту.

Вполне вероятно, что ракета "Ангара" одним запуском "неожиданно" выведет на орбиту половину спутниковой группировки. Об этом предупредил эксперт по военным технологиям и советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Вывод спутников на нужную орбиту даст россиянам возможность управлять "Шахедами" и ракетами в режиме онлайн, что станет для украинцев "небольшой катастрофой".

Эксперт подчеркнул, что еще до появления спутников Украина должна закрыть системами радиоэлектронной борьбы все ключевые объекты инфраструктуры.

Сообщение Сергея Бескрестнова Фото: скриншот

"И скажу сразу: все это не будет ни дешево, ни быстро", — признал Бескрестнов, отметив, что у страны уже есть проблемы с РЭБ против "Шахедов", объединенных в Mesh-сеть, которая обеспечивает вражеским БПЛА устойчивость связи даже при уничтожении отдельных дронов.

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Российские спутники "Рассвет"

Фокус писал о спутниках "Рассвет", которые запускает в космос компания "Бюро 1140". 24 марта стало известно о выводе на орбиту первой партии аппаратов.

20 июля стало известно о запуске новой партии: таким образом, количество спутников "Рассвет" на орбите достигло 40 единиц. Тогдашний советник главы Минобороны Сергей Бескрестнов отметил, что РФ планирует использовать новые космические аппараты в качестве замены спутниковой связи SpaceX и терминалам Starlink. Позже выяснилось, что большинство спутников не поднялись до минимальной высоты 500 км, тогда как для работы им требуется хотя бы 800.

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов "Перун" отметил, что на сегодняшний день Россия имеет спутниковую связь над Украиной в течение полутора часов. Но в течение года Кремль запустит столько аппаратов, что обеспечит спутниковую связь на всей территории страны, что может привести к поражению украинцев в войне.