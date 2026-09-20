РФ через супутники зможе керувати дронами й ракетами онлайн: "Флеш" зробив попередження

Росіяни, як представники космічної держави, напевно зроблять роботу над помилками та доопрацюють питання з супутниками "Рассвет". Врешті решт російський аналог Starlink вийде на потрібну орбіту.

Цілком імовірно, що ракета "Ангара" одним запуском "неочікувано" виведе на орбіту половину супутникового угруповання. Про це попередив експерт з військових технологій та радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов,

Виведення супутників на потрібну орбіту дасть росіянам можливість керувати "Шахедами" та ракетами онлайн, що стане для українців "маленькою катастрофою".

Експерт наголосив, що ще до моменту появи супутників Україна вже повинна закрити системами радіоелектронної боротьби усі ключові об'єкти інфраструктури.

Допис Сергія Бескрестнова Фото: скріншот

"І кажу відразу, все це не буде дешево і швидко", — визнав Бескрестнов, наголосивши, що країна вже має проблеми з РЕБ проти "Шахедів", з'єднаних у Mesh-мережу, яка забезпечує ворожим БПЛА стійкість зв'язку навіть при знищенні окремих дронів.

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Російські супутники "Рассвет"

Фокус писав про супутники "Рассвет", які запускає у космос компанія "Бюро 1140". 24 березня стало відомо про виведення на орбіту першої партії апаратів.

20 липня стало відомо про пуск нової партії: таким чином кількість супутників "Рассвет" на орбіті досягнуло 40 одиниць Тодішній радник глави Міноборони Сергій Бескрестнов зауважив, що РФ планує використати нові космічні апарати як замінник супутникового зв'язку SpaceX та терміналам Starlink. Пізніше з'ясувалося, що більшість з супутників не піднялись до мінімальної висоти 500 км, тоді як для роботи їм потрібно хоча б 800.

Командир 1 окремого штурмового полку Дмитро Філатов "Перун" зазначив, що на сьогодні Росія має супутниковий зв'язок над Україною протягом півтори години. Але протягом року Кремль запустить стільки апаратів, що покриє супутниковим зв'язком всю територію країни, що може призвести до поразки українців на війні.