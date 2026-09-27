Удар по производству ракет Х-101 и "Орешник": появились спутниковые снимки последствий (фото)
В ночь на 26 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию "Азовский оптико-механический завод" (АОМЗ), участвующему в производстве крылатых ракет Х-101, Х-35У, Х-59/Х-69 и баллистических ракет средней дальности "Орешник".
Спутниковые снимки подтвердили поражение АОМЗ, расположенного в Ростовской области Российской Федерации. Соответствующие изображения опубликовал Telegram-канал "Абсолютно надійне джерело".
На снимках видно, что под обстрел попали как минимум шесть зданий. По информации канала, там расположены пять производственных цехов.
В результате атаки был поврежден литейный цех, состоящий из двух зданий. Там зафиксировано возгорание и значительные повреждения. Также зафиксировано два попадания с юго-западной стороны цеха по производству оптики.Важно
Кроме того, аналитики указали как минимум на три попадания в сборочный цех и одно попадание в цех гальванического покрытия. Механико-обрабатывающий цех подвергся двум попаданиям, одно из которых привело к обрушению крыши. Рядом с ним находится каркасно-штамповочный цех, возле которого лежат обломки, что также может указывать на попадание в стену.
Напомним, в ту же ночь Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае РФ.
Фокус также сообщал, что в ночь на 25 сентября украинские дроны нанесли удары по НПЗ в Перми и заводу "Искра" в Ульяновске.