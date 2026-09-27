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Удар по производству ракет Х-101 и "Орешник": появились спутниковые снимки последствий (фото)

Российская ракета "Орешник"
Ракета "Орешник" | Фото: ТАСС

В ночь на 26 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию "Азовский оптико-механический завод" (АОМЗ), участвующему в производстве крылатых ракет Х-101, Х-35У, Х-59/Х-69 и баллистических ракет средней дальности "Орешник".

Спутниковые снимки подтвердили поражение АОМЗ, расположенного в Ростовской области Российской Федерации. Соответствующие изображения опубликовал Telegram-канал "Абсолютно надійне джерело".

На снимках видно, что под обстрел попали как минимум шесть зданий. По информации канала, там расположены пять производственных цехов.

Последствия удара по АОМЗ
Последствия удара по АОМЗ
Фото: Абсолютно надежный источник
Последствия удара по АОМЗ
Последствия удара по АОМЗ
Фото: Абсолютно надежный источник
Последствия удара по АОМЗ
Последствия удара по АОМЗ
Фото: Абсолютно надежный источник
Последствия удара по АОМЗ
Последствия удара по АОМЗ
Фото: Абсолютно надежный источник
Последствия удара по АОМЗ
Последствия удара по АОМЗ
Фото: Абсолютно надежный источник
Последствия удара по АОМЗ
Последствия удара по АОМЗ
Последствия удара по АОМЗ
Последствия удара по АОМЗ
Последствия удара по АОМЗ

В результате атаки был поврежден литейный цех, состоящий из двух зданий. Там зафиксировано возгорание и значительные повреждения. Также зафиксировано два попадания с юго-западной стороны цеха по производству оптики.

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Кроме того, аналитики указали как минимум на три попадания в сборочный цех и одно попадание в цех гальванического покрытия. Механико-обрабатывающий цех подвергся двум попаданиям, одно из которых привело к обрушению крыши. Рядом с ним находится каркасно-штамповочный цех, возле которого лежат обломки, что также может указывать на попадание в стену.

Видео дня

Напомним, в ту же ночь Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Фокус также сообщал, что в ночь на 25 сентября украинские дроны нанесли удары по НПЗ в Перми и заводу "Искра" в Ульяновске.