Удар по производству ракет Х-101 и "Орешник": появились спутниковые снимки последствий (фото)

В ночь на 26 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию "Азовский оптико-механический завод" (АОМЗ), участвующему в производстве крылатых ракет Х-101, Х-35У, Х-59/Х-69 и баллистических ракет средней дальности "Орешник".

Спутниковые снимки подтвердили поражение АОМЗ, расположенного в Ростовской области Российской Федерации. Соответствующие изображения опубликовал Telegram-канал "Абсолютно надійне джерело".

На снимках видно, что под обстрел попали как минимум шесть зданий. По информации канала, там расположены пять производственных цехов.

Последствия удара по АОМЗ Фото: Абсолютно надежный источник Последствия удара по АОМЗ Фото: Абсолютно надежный источник Последствия удара по АОМЗ Фото: Абсолютно надежный источник Последствия удара по АОМЗ Фото: Абсолютно надежный источник Последствия удара по АОМЗ Фото: Абсолютно надежный источник

В результате атаки был поврежден литейный цех, состоящий из двух зданий. Там зафиксировано возгорание и значительные повреждения. Также зафиксировано два попадания с юго-западной стороны цеха по производству оптики.

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Кроме того, аналитики указали как минимум на три попадания в сборочный цех и одно попадание в цех гальванического покрытия. Механико-обрабатывающий цех подвергся двум попаданиям, одно из которых привело к обрушению крыши. Рядом с ним находится каркасно-штамповочный цех, возле которого лежат обломки, что также может указывать на попадание в стену.

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Напомним, в ту же ночь Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Фокус также сообщал, что в ночь на 25 сентября украинские дроны нанесли удары по НПЗ в Перми и заводу "Искра" в Ульяновске.