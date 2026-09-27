Удар по виробництву ракет Х-101 та "Орешник": з'явились супутникові знімки наслідків (фото)

В ніч на 26 вересня Сили оборони України вдарили по підприємству "Азовский оптико-механический завод" (АОМЗ), залученому до виробництва крилатих ракет Х-101, Х-35У, Х-59/Х-69 та балістичних ракет середньої дальності «Орешник».

Супутникові знімки підтвердили ураження АОМЗ, розташованого в Ростовській області Російської Федерації. Відповідні зображення оприлюднив Telegram-канал "Абсолютно надійне джерело".

Знімки показують, що під удар потрапили щонайменше шість будівель. За інформацією каналу, там розміщені п’ять виробничих цехів.

Наслідки удару по АОМЗ Фото: Абсолютно надійне джерело Наслідки удару по АОМЗ Фото: Абсолютно надійне джерело Наслідки удару по АОМЗ Фото: Абсолютно надійне джерело Наслідки удару по АОМЗ Фото: Абсолютно надійне джерело Наслідки удару по АОМЗ Фото: Абсолютно надійне джерело

Внаслідок атаки пошкоджено ливарний цех, що складається з двох будівель. Там зафіксовано горіння і суттєві ушкодження. Також зафіксовано два влучання з південно-західного боку цеху з виробництва оптики.

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Окрім того, аналітики вказали на щонайменше три влучання в цех збірки та одне влучання в цех гальванічного покриття. Механічно-оброблювальний цех пережив два влучання, одне з яких з обвалом покрівлі. Поруч від нього знаходиться каркасо-штампувальний цех, поряд з яким є уламки, що також може вказувати на влучання в стіну.

Видео дня

Нагадаємо, тієї ж ночі Сили оборони України завдали удару по Ільському НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Фокус також повідомляв, що у ніч на 25 вересня українські дрони уразили НПЗ у Пермі та завод "Іскра" в Ульяновську.