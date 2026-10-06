РФ использует специальные боеприпасы для ударов по мостам и ЛЭП: почему они не всегда срабатывают

Для ударов по мостам в Киеве российские террористы применяют реактивные дроны с кумулятивно-режущей боевой частью.

Она обладает более разрушительной силой, однако эффективна только при условии точного удара, рассказал в эфире "Киев24" командир подразделения TERRA в составе 3-го армейского корпуса Николай Волохов.

Как работает кумулятивный заряд, военный пояснил на примере боеприпаса для поражения бронетехники, которые используются на обычных fpv-дронах.

Снаряд весом 900 граммов способен пробить 30 см танковой брони кумулятивной струей, которая формируется внутри боеприпаса, но при определенном условии.

"Простыми словами: отсюда (со снаряда) вылетает под напором расплавленный металл, который пробивает небольшую дырочку в танке. Но пробивает он ее при условии, если боеприпас входит под углом 90 градусов. Тогда он пробьет те 300 мл", — говорит Волохов.

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Тот же принцип наблюдается и на "Геранях". Правда, там кумулятивная струя формируется не в луч, а в режущую плоскость, поскольку и сам боеприпас больше, и цель россиян — срезать металлические конструкции ЛЭП (линия электропередач) и мостов.

Однако у врага есть проблема.

"Для того, чтобы это было реализовано, нужно попасть под углом 90 градусов именно в ту точку, которую ты хочешь пробить, а не куда-то там рядом. Если боеприпас взорвется рядом или не под тем углом, никакого эффекта не будет… Чтобы этот режущий боеприпас сработал, нужно, чтобы направление этой струи попало в ЛЭП, а с этим есть большие сложности", — констатирует гость эфира.

Накануне в Воздушных силах ВСУ заявили о первых успешных применениях роботизированных турелей против реактивных дронов, которыми враг атакует Киев и другие города Украины.

В последнее время противник сконцентрировался на мостах через Днепр, чтобы парализовать Киев и другие регионы на реке.

Буквально сегодня утром ВС РФ ударили по мосту через Днепр в Запорожье, пробив огромную дыру в полотне. В воскресенье, 4 октября, то же произошло на Северном мосту в Киеве.

Власти уже рассматривают возможные варианты действий в случае повреждения мостов.