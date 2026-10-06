Росія використовує спеціальні боєприпаси для ударів по мостах і ЛЕП: чому вони не завжди спрацьовують

Для ударів по мостах у Києві російські терористи використовують реактивні дрони з кумулятивно-різальною бойовою частиною.

Вона має більшу руйнівну силу, проте ефективна лише за умови точного влучання, розповів в ефірі "Київ24" командир підрозділу TERRA у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов.

Як працює кумулятивний заряд, військовий пояснив на прикладі боєприпасів для ураження бронетехніки, які використовуються на звичайних FPV-дронах. Снаряд вагою 900 грамів здатний пробити 30 см танкової броні кумулятивним струменем, який утворюється всередині боєприпасу, але за певної умови.

"Простими словами: звідси (зі снаряда) під тиском вилітає розплавлений метал, який пробиває невелику дірочку в танку. Але пробиває він її за умови, що боєприпас входить під кутом 90 градусів. Тоді він проб’є ті 300 мл", — каже Волохов.

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Той же принцип спостерігається й на "Геранях". Щоправда, там кумулятивний струмінь формується не у промінь, а у ріжучу площину, оскільки і сам боєприпас більший, і мета росіян — зрізати металеві конструкції ЛЕП (лінія електропередач) та мостів.

Однак у ворога є проблема.

"Щоб це спрацювало, потрібно влучити під кутом 90 градусів саме в ту точку, яку ти хочеш пробити, а не кудись поруч. Якщо боєприпас вибухне поруч або не під тим кутом, ніякого ефекту не буде… Щоб цей ріжучий боєприпас спрацював, потрібно, щоб напрямок цього струменя потрапив у ЛЕП, а з цим є великі складнощі", — констатує гість ефіру.

Напередодні у Повітряних силах ЗСУ повідомили про перші успішні випадки застосування роботизованих турелей проти реактивних дронів, якими ворог атакує Київ та інші міста України.

Останнім часом супротивник зосередився на мостах через Дніпро, щоб паралізувати Київ та інші регіони, розташовані на берегах річки.

Буквально сьогодні вранці ЗС РФ завдали удару по мосту через Дніпро в Запоріжжі, пробивши величезну дірку в проїжджій частині. У неділю, 4 жовтня, те ж сталося на Північному мосту в Києві.

Влада вже розглядає можливі варіанти дій на випадок пошкодження мостів.