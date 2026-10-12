"Больный вопрос для России": Сибига назвал причину, которая заставит Кремль к переговорам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига убежден, что Москва сядет за стол переговоров только тогда, когда продолжение войны станет слишком дорогостоящим.

Россия согласится на серьезный разговор о прекращении войны только под сильным давлением, и для этого необходимы активное лидерство США, более жесткие санкции и изоляция государства-агрессора. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он добавил, что параллельно Украина должна наращивать собственную обороноспособность, в частности — дальнобойные возможности.

По оценке министра, в настоящее время Кремль не испытывает достаточного давления, чтобы сесть за стол переговоров. Ситуация изменится тогда, когда продолжение войны обойдётся Москве слишком дорого, а сама Россия осознает, что поставленных целей в отношении Украины не достигнет. Ощутимыми должны стать и последствия агрессии лично для Владимира Путина и его окружения.

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"Если говорить о повышении цен — это давление, санкции, этот рычаг есть и у США, и у других наших партнеров. Это, безусловно, замороженные российские активы, это очень болезненный вопрос для России, и именно это действительно заставит их сесть за стол переговоров", — пояснил Сибига.

Отдельно министр подчеркнул необходимость усилить международную изоляцию РФ. В настоящее время же российские политики продолжают общаться с мировыми лидерами, а граждан страны-агрессора приглашают на культурные мероприятия и спортивные соревнования.

Сибига отметил, что в ответ на мирные инициативы Москва не снижает, а наоборот — повышает уровень агрессии. Украина совместно с американскими и европейскими партнерами уже подготовила собственные предложения по достижению мира.

"У нас есть такое понимание. Этот Гордиев узел можно рассечь с помощью тех инструментов, которые пока не задействованы в полной мере. Это укрепление наших украинских оборонных возможностей, в частности дальнобойных, лицензии для нашего ОПК, укрепление армии, наша макрофинансовая стабильность", – сказал министр.

Сочетание этих шагов, по его мнению, усилит давление на Россию и подтолкнет её к настоящим переговорам. Украина готова к такому диалогу и четко это демонстрирует, подытожил глава МИД.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил в Truth Social о начале с 11 октября прекращения огня в отношении критически важной, в частности энергетической, инфраструктуры между Украиной и Россией.

Однако для Владимира Зеленского это заявление стало неожиданностью — о таких договоренностях он не слышал, хотя и готов поддержать эту инициативу.

О перемирии не знали и в российском парламенте. Там заявили, что не располагают информацией об этом. А уже в тот же день, когда оно якобы вступило в силу, россияне нанесли удар по ТЭЦ-5 в Харькове.