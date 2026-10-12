"Болюче питання для Росії": Сибіга назвав причину, яка змусить Кремль до переговорів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга переконаний, що Москва сяде за стіл переговорів лише тоді, коли продовження війни стане занадто дорогим.

Росія погодиться на серйозну розмову про завершення війни лише під потужним тиском, і для цього потрібні активне лідерство США, жорсткіші санкції та ізоляція держави-агресорки. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він додав, що паралельно Україна має нарощувати власну обороноздатність, зокрема далекобійні спроможності.

За оцінкою міністра, нині Кремль не відчуває достатнього тиску, щоб сідати за стіл переговорів. Ситуація зміниться тоді, коли продовження війни коштуватиме Москві занадто дорого, а сама Росія усвідомить, що поставлених цілей проти України не досягне. Відчутними мають стати й наслідки агресії особисто для Володимира Путіна та його оточення.

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"Якщо говорити про підвищення ціни – це тиск, санкції, цей важіль є і у США, і у інших наших партнерів. Це, безумовно, заморожені російські активи, це дуже болюче питання для Росії, і саме це дійсно змусить їх сісти за стіл переговорів", – пояснив Сибіга.

Окремо міністр наголосив на потребі посилити міжнародну ізоляцію РФ. Нині ж російські політики й далі спілкуються зі світовими лідерами, а громадян країни-агресорки запрошують на культурні події та спортивні змагання.

Сибіга зауважив, що у відповідь на мирні ініціативи Москва не знижує, а навпаки – підвищує рівень агресії. Україна разом з американськими та європейськими партнерами вже підготувала власні пропозиції щодо досягнення миру.

"У нас є таке розуміння. Цей Гордіїв вузол можна розрубати за допомогою тих інструментів, які ще не залучені у повній мірі. Це зміцнення наших українських оборонних можливостей, зокрема далекобійних, ліцензії для нашого ОПК, зміцнення армії, наша макрофінансова стабільність", – сказав міністр.

Поєднання цих кроків, на його переконання, посилить тиск на Росію й підштовхне її до справжніх переговорів. Україна до такого діалогу готова і чітко це демонструє, підсумував глава МЗС.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп оголосив у Truth Social про старт із 11 жовтня припинення вогню по критичній, зокрема енергетичній, інфраструктурі між Україною та Росією.

Проте для Володимира Зеленського ця заява стала несподіванкою – про такі домовленості він не чув, хоча й готовий підтримати ініціативу.

Не знали про перемир'я й у російському парламенті. Там заявили, що інформацією про нього не володіють. А вже того самого дня, коли воно нібито почало діяти, росіяни вдарили по ТЕЦ-5 у Харкові.