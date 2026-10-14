"Улица с двусторонним движением": сенатор США рассказал о получении разведданных от Украины

Обмен разведывательными данными между США и Украиной носит двусторонний характер: американцы также получают немало информации от украинцев. Об этом заявил председатель комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Викер.

Выступая на Варшавском форуме по безопасности, сенатор рассказал об обмене разведывательными данными между США и Украиной, сообщает "Укринформ".

"Это факт, что Соединенные Штаты делятся разведывательной информацией, но и мы получаем немало разведданных от наших украинских друзей", — отметил сенатор. По его мнению, это "улица с двусторонним движением".

Викер также заявил, что мир столкнулся с "самой серьезной и опасной ситуацией в сфере международной безопасности", которую видели перед Второй мировой войной. По его словам, это связано с "осью агрессии", в которую входят Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

Видео дня

"Нет никаких сомнений в том, что они помогают друг другу", — сказал сенатор. По его мнению, Россия не смогла бы действовать в Украине так, как действует, без помощи Китая. Это, по словам Викера, нужно осознать, а следствием этого должна стать активизация усилий всех сторон.

Сенатор положительно отозвался о странах НАТО, которые ранее согласились направлять на оборону пять процентов ВВП. Он добавил, что США также должны активизировать усилия и сотрудничать с Южной Кореей и другими сильными союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку эта угроза для них реальна.

Ранее Фокус сообщал, что партнеры в очередной раз не уведомили Киев о ракетном обстреле со стороны российских оккупантов. Основной целью вражеского обстрела столицы стали объекты энергетики, в частности ТЭЦ-4.

Напомним, что ранее советник президента Дмитрий Литвин также сообщил, что ракетный обстрел Киева произошел без предварительных предупреждений со стороны партнеров. В настоящее время военные и соответствующие службы работают над выяснением причин.

Вечером 12 октября произошла аналогичная ситуация: РФ нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами, но украинская сторона не получала от союзников предупреждений об обстреле.

Кстати, в Украине предупреждали о возможных последствиях прекращения обмена разведданными с США — в частности, речь идет о риске потери оперативной информации о запусках российских баллистических ракет.

Кроме того, в Минобороны Украины подтвердили проблемы со Starlink. Терминалы спутниковой связи перестают работать, когда устройство разгоняется до 160 км/ч.