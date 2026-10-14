"Вулиця з двостороннім рухом": сенатор США розповів про отримання розвідданих від України

Обмін розвідувальними даними між США та Україною має двосторонній характер: американці також отримують чимало інформації від українців. Про це заявив голова комітету Сенату США зі збройних сил Роджер Вікер.

Виступаючи на Варшавському безпековому форумі сенатор розповів про обмін розвідданими даними між США та Україною, повідомляє Укрінформ.

"Це факт, що Сполучені Штати діляться розвідувальною інформацією, але й ми отримуємо чимало розвідданих від наших українських друзів", — зазначив сенатор. На його переконання, це "вулиця з двостороннім рухом".

Вікер також заявив, що світ стикнувся з "найсерйознішою та найнебезпечнішою ситуацією у сфері міжнародної безпеки", яку бачили перед Другою світовою війною. За його словами, це пов'язано з "віссю агресії" за участю Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану.

"Немає жодних сумнівів, що вони допомагають одне одному", — сказав сенатор. На його думку, Росія не могла б діяти в Україні так, як діє, без допомоги Китаю. Це, за словами Вікера, треба усвідомити, а наслідком має стати активізація зусиль усіх сторін.

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Сенатор схвально відгукнувся про країни НАТО, які раніше погодилися спрямовувати на оборону п'ять відсотків ВВП. Він додав, що США також мають посилити зусилля й співпрацювати з Південною Кореєю та іншими потужними союзниками в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, оскільки ця загроза для них реальна.

Раніше Фокус писав, що партнери вчергове не повідомили Київ про атаку балістики російських окупантів. Основною ціллю ворожого обстрілу столиці стали об'єкти енергетики, зокрема ТЕЦ-4.

Нагадаємо, перед цим радник президента Дмитро Литвин також повідомив, що атака балістики на Київ відбулася без попереджень від партнерів. Наразі військові та відповідні служби працюють над з'ясуванням причин.

У ввечері 12 жовтня трапилася подібна ситуація: РФ атакувала Київ балістичними ракетами, але українська сторона не отримувала попереджень щодо обстрілу від союзників.

До слова, в Україні попереджали про можливі наслідки припинення обміну розвідданими зі США — зокрема, йдеться про ризик втрати оперативної інформації щодо запусків російських балістичних ракет.

Окрім цього, в Міноборони України підтвердили проблеми зі Starlink. Термінали супутникового зв'язку перестають працювати, коли пристрій розганяється до 160 км/год.