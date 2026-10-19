Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков высоко оценил усилия США в переговорном процессе, однако в Кремле считают, что для успеха переговоров нужен "кто-то из Киева".

Об этом пресс-секретарь Путина заявил на брифинге, передает ТАСС. Российский чиновник подчеркнул, что без участия украинской стороны достичь окончательных договоренностей не удастся. По его словам, окончательное урегулирование невозможно без "кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность".

Песков не уточнил, кого именно Москва хотела бы видеть представителем Украины на переговорах. Также он не назвал возможный формат будущих встреч.

Контекст заявления Пескова

Пресс-секретарь Кремля поднял эту тему на фоне сообщения о том, что Соединённые Штаты пытаются организовать личную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Переговоры могут состояться как в Европе, так и на Ближнем Востоке, либо в самой Америке. Не исключено также, что встречу могут организовать в Майами во время заседания "Группы двадцати" в декабре, однако подтверждения этому нет ни со стороны США, ни со стороны России.

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Напомним, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Москву для встречи с главой Кремля.

Со своей стороны Зеленский категорически исключил возможность проведения встречи с Владимиром Путиным в любом российском городе.

В сентябре Зеленский подтвердил, что готов сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Он признался, что этот день точно не станет лучшим в его жизни.