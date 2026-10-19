"Про Україну без України не може бути": в Кремлі зробили несподівану заяву про переговори

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков високо оцінив зусилля США у переговорному процесі, проте у Кремлі вважають, що для успіху у переговорах потрібен "хтось з Києва".

Про це прессекретар Путіна заявив на брифінгу, передає ТАСС. Російський чиновник наголосив, що без участі української сторони досягти остаточних домовленостей не вдасться. За його словами, остаточне врегулювання неможливе без "когось із Києва, хто готовий взяти на себе відповідальність".

Пєсков не уточнив, кого саме Москва хотіла б бачити представником України на переговорах. Також він не назвав можливого формату майбутніх зустрічей.

Тло заяви Пєскова

Речник Кремля підняв цю тему на тлі повідомлення, що Сполучені Штати намагаються влаштувати особисту зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Переговори можуть відбутися як в Європі, так на Близькому Сході, або ж самій Америці. Не виключено також, що зустріч можуть організувати в Маямі, під час засідання G20 у грудні, утім підтвердження цьому немає ані від американської, ані від російської сторін.

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Нагадаємо, помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що президент України Володимир Зеленський має приїхати до Москви для зустрічі з главою Кремля.

Зі свого боку Зеленський категорично виключив можливість проведення зустрічі з Володимиром Путіним у будь-якому російському місті.

У вересні Зеленський підтвердив, що готовий сісти за стіл переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Він зізнався, що цей день точно не буде кращим у його житті.