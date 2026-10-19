"Огневой террор" вместо штурма: какую угрозу готовит РФ для Запорожья

Россияне заявляют, что до Запорожья им осталось пять километров. Военные это опровергают, но планы врага приблизиться к городу и терроризировать его огнем никуда не исчезли. Фокус выяснил, есть ли у РФ силы для наступления и что стоит между её планами и украинским городом.

Российское командование вновь объявило о приближении к Запорожью: начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о захвате Малокатериновки и нахождении российских войск в пяти километрах от города. Украинские военные опровергли эту информацию и показали видео из центра поселка. Однако за вымышленными успехами стоит реальное намерение — приблизиться к областному центру и усилить его обстрелы.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, Малокатериновка остается под контролем Сил обороны. На опубликованном видео украинский военный с флагом заявляет, что находится в центре населенного пункта и российских войск там нет.

Видео дня

В то же время опровержение заявления Герасимова не дает ответа на главный вопрос: способна ли Россия создать условия для наступления на Запорожье? Фокус выяснил, чего противник пытается добиться на этом направлении, какие ресурсы ему нужны и что может помешать реализации этих планов.

Фото: Скриншот

В январе 2026 года Генеральный штаб ВС РФ заявлял, что российские подразделения находятся в 12–14 км от Запорожья, а через 9,5 месяцев — в 5 км. Между тем по состоянию на 19 октября на карте аналитиков DeepState линия боевых действий и "красная зона" оккупации проходит в 20 км от областного центра. "Серая зона" инфильтрации простирается несколько дальше вдоль трассы Е-105 и достигает Приморского — населённого пункта на берегу реки Конка. Если бы россияне находились в 5 км от южных окраин Запорожья, им пришлось бы форсировать эту реку, перейти через мост и находиться неподалеку от АЗС на объездной.

Фото: DeepState

12 октября агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на анонимные источники в армии сообщило, что ВС РФ активизируются на Гуляйпольском направлении и планируют оккупировать левобережную часть Запорожья. Утверждалось, что это стратегическое направление дальнейшего наступления российской армии. Одним из доказательств являются постоянные ротации подразделений операторов БПЛА центра "Рубикон", рассказал неназванный военный. Параллельно пытаются посеять "хаос" среди гражданского населения, наращивая удары FPV и других средств по критической инфраструктуре. Кроме того, сюда перебрасывают живую силу (три армии, армейский корпус, морпехотинцы), и соотношение с 1:4 становится 1:7.

Генеральный штаб ВСУ пока не сообщал об активизации ВС РФ на Запорожском направлении, но есть информация о российских штурмовых операциях под Гуляйполем: от 9 до 20 в период с 15 по 19 октября. Военно-политические эксперты и военные обозреватели ответили на вопросы Фокуса о ситуации под Запорожьем — зачем Кремль дезинформирует о боях в пригороде областного центра, есть ли у РФ ресурсы для наступления и что ждет запорожцев.

Наступление на Запорожье — о чём говорят заявления Герасимова о 5 км

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук пояснил, что Герасимов часто говорит об успехах РФ на фронте, которые не соответствуют действительности. Например, аналогичные заявления звучали в отношении Киева, Лимана и т. д. Заявления из Кремля не соответствуют действительности, но непонятно, почему озвучиваются такие фейки: то ли потому, что командование ВС РФ врет, то ли по другим соображениям. Впрочем, к выступлениям Кремля стоит прислушаться, поскольку они указывают на направления, важные для РФ.

"Важно внимательно прислушиваться к их заявлениям с точки зрения приоритетных направлений применения сил. Там, где Путин или Герасимов говорят "мы наступаем", это свидетельствует о том, что на своём уровне, исходя из этих докладов и планов, они выбирают ключевое. Когда Путин или Герасимов упоминают те или иные направления, это те направления, где они будут прилагать усилия. Вот это важно, а все остальное — нет. Они рассматривают Запорожское направление как одно из приоритетных", — сказал эксперт Фокусу.

Чтобы не дать россиянам наступать, ВСУ важно "перехватить инициативу". Украинская армия должна продолжать действовать в двух направлениях. Первое направление — это "ослабление врага, разрушение его логистики, то есть отрезание войск от поставок боеприпасов, горюче-смазочных материалов". Второе — "уничтожать больше российских оккупантов, чем производит их мобилизационная машина". По словам эксперта, для того чтобы осуществить наступление на Запорожье, Кремль должен провести мобилизацию, поскольку мобилизует по 30 тыс. человек, а нужно больше. Если начать мобилизацию, то возникнут проблемы с оружием, обмундированием, обучением.

"Получается, что за месяц-два-три они не только не могут накопить резервы, но и количество людей, поступающих в армию, недостаточно для восстановления боеспособности подразделений и частей, ведущих боевые действия. Где они будут брать ресурсы для продолжения войны на тех или иных направлениях — я не знаю", — пояснил Лакийчук.

Приблизиться и запугать огнем: что РФ планирует на подступах к Запорожью

Российские войска не отказались от планов приблизиться к Запорожью, чтобы усилить огневое давление на город. Однако задачи, которые противник ставил перед собой на этот год, до сих пор не выполнены, отмечает в комментарии Фокусу военный обозреватель Денис Попович.

"У них были такие планы на этот год — подойти поближе к Запорожью, чтобы устроить там огневой террор. Они планировали выйти на высоты в районе Степногорска, захватить Орехов и подойти широким фронтом к Запорожью. Сейчас эти задачи не выполнены, но планы не отменены. Поэтому ничего нельзя исключать. Другое дело — удастся ли", — говорит он.

По словам Поповича, с юга расстояние до города составляет около 22 километров. На возможности продвижения влияют особенности местности: холмы объясняют стремление россиян занять высоты, а заросшая территория бывшего Каховского водохранилища, по его мнению, может сыграть на руку противнику.

"Но в масштабах этой войны 22 километра — это огромное расстояние", — отмечает обозреватель.

Отметим, что в ночь на 17 октября Запорожье подверглось баллистическому удару со стороны ВС РФ. Российская ракета попала в жилой двор, в результате чего два человека получили ранения, сообщили в Запорожской ОГА.

Напоминаем, что в сентябре 2026 года Фокус собрал оценки экспертов относительно того, смогут ли россияне войти в Запорожье зимой 2026–2027 годов.