"Вогневий терор" замість штурму: яку загрозу РФ готує Запоріжжю

Росіяни заявляють, що до Запоріжжя їм залишилося п’ять кілометрів. Військові це спростовують, але плани ворога наблизитися до міста й тероризувати його вогнем нікуди не зникли. Фокус з'ясував, чи має РФ сили для наступу та що стоїть між її планами й українським містом.

Російське командування знову оголосило про наближення до Запоріжжя: начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про захоплення Малокатеринівки та перебування російських військ за п'ять кілометрів від міста. Українські військові це спростували й показали відео із центру селища. Проте за вигаданими успіхами стоїть реальний намір — наблизитися до обласного центру та посилити його обстріли.

Як повідомили в Центрі протидії дезінформації, Малокатеринівка залишається під контролем Сил оборони. На оприлюдненому відео український військовий із прапором заявляє, що перебуває в центрі населеного пункту й російських військ там немає.

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Водночас спростування заяви Герасимова не відповідає на головне питання: чи здатна Росія створити умови для наступу на Запоріжжя? Фокус з'ясував, чого противник намагається досягти на цьому напрямку, які ресурси йому потрібні та що може завадити реалізації цих планів.

Фото: Скриншот

У січні 2026 року, генштаб ЗС РФ говорив, що російські підрозділи перебувають за 12-14 км від Запоріжжя, через 9,5 місяців — за 5 км. Тим часом станом на 19 жовтня на карті аналітиків DeepState лінія боїв та "червона зона" окупації проходить за 20 км від обласного центру. "Сіра зона" інфільтрації тягнеться дещо далі вздовж траси Е-105 і досягає Приморського — населеного пункту на березі річки Конка. Якби росіяни перебували за 5 км від південних околиць Запоріжжя, вони мали б форсувати цю річку, перейти через міст та перебувати неподалік від АЗС на об'їзній.

Фото: DeepState

12 жовтня медіа "Інтерфакс-Україна" з посиланням на анонімні джерела у війську повідомило, що ЗС РФ активізується на Гуляйпільському напрямку та планує окупувати лівобережну частину Запоріжжя. Стверджувалось, що це стратегічний напрямок подальшого наступу російської армії. Один з доказів — постійні ротації підрозділів операторів БпЛА центру "Рубікон", розповів неназваний військовий. Паралельно намагаються посіяти "хаос" серед цивільного населення, нарощуючий удари FPV та інших засобів по критичній інфраструктурі. Крім того, сюди перекидають живу силу (три армії, армійський корпус, морпіхів) і співвідношення з 1:4 стає 1:7.

Генштаб ЗСУ поки не писав про активізацію ЗС РФ на Запорізькому напрямку, але є інформація російських штурмів під Гуляйполем: від 9 до 20 в період з 15 по 19 жовтня. Військово-політичні експерти та військові оглядачі відповіли на питання Фокусу щодо ситуації під Запоріжжям — навіщо Кремль дезінформує про бої у передмісті обласного центру, чи є у РФ ресурси для наступу та що очікує запоріжців.

Наступ на Запоріжжя — про що говорять заяви Герасимова про 5 км

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснив, що Герасимов часто говорить про успіхи РФ на фронті, які не відповідають дійсності. Наприклад, аналогічні заяви лунали щодо Києва, Лиману тощо. Заяви з Кремля не відповідають дійсності, але не зрозуміло, чому озвучуються такі фейки: чи тому, що командування ЗС РФ бреше, чи з інших міркувань. Втім, до виступів Кремля варто прислухатись, бо вони говорять про напрямки, важливі для РФ.

"їхні заяви важливо слухати уважно з точки зору пріоритетних напрямків застосування сил. Там, де Путін чи Герасимов кажуть "ми наступаємо", це свідчить про те, що на своєму рівні, з тих доповідей і планів, вони обирають ключове. Коли Путін чи Герасимов згадують ті чи інші напрямки, це ті напрямки, де вони будуть докладати зусиль. Ось це важливо, а все інше — ні. Вони розглядають Запорізький напрямок як один з пріоритетних", — сказав Фокусу експерт.

Щоб не дати росіянам наступати, ЗСУ важливо "перехопити ініціативу". Українська армія повинні продовжити діяти у двох напрямках. Перший напрямок — це "знекровлення ворога, розбиття його логістики, тобто відрізання військ від постачання боєприпасів, пально-мастильних матеріалів". Другий — "знищувати більше російських окупантів, ніж продукує їхня мобілізаційна машина". За словами експерта, для того, щоб реалізувати наступ на Запоріжжя, Кремль повинен провести мобілізацію, оскільки мобілізує по 30 тис. осіб, а потрібно більше. Якщо почати мобілізацію, то виникнуть проблеми зі зброєю, обмундируванням, навчанням.

"Виходить так, що за місяць-два-три вони не тільки не можуть накопичити резерви, а й кількість людей, які приходять в армію, недостатня для відновлення боєздатності підрозділів і частин, які ведуть бої. Де вони будуть брати ресурси для продовження війни на тих чи інших напрямках — я не знаю", — пояснив Лакійчук.

Наблизитися й тероризувати вогнем: що РФ планує на підступах до Запоріжжя

Російські війська не відмовилися від планів наблизитися до Запоріжжя, щоб посилити вогневий тиск на місто. Однак завдання, які противник ставив перед собою на цей рік, досі не виконані, зазначає в коментарі Фокусу військовий оглядач Денис Попович.

"Ці плани у них були на цей рік — підійти поближче до Запоріжжя, щоб влаштувати там вогневий терор. Вони планували вийти на висоти в районі Степногірська, захопити Оріхів та підійти широким фронтом до Запоріжжя. Зараз ці завдання не виконані, але плани не скасовані. Тому нічого не можна виключати. Інша справа — чи вдасться", — говорить він.

За словами Поповича, з півдня відстань до міста становить близько 22 кілометрів. На можливості просування впливають особливості місцевості: пагорби пояснюють прагнення росіян зайняти висоти, а заросла територія колишнього Каховського водосховища, на його думку, може зіграти на користь противника.

"Але в масштабах цієї війни 22 кілометри — це величезна відстань", — наголошує оглядач.

Зазначимо, у ніч на 17 жовтня Запоріжжя потрапило під балістичний удар ЗС РФ. Російська ракета влучила у мирне подвір'я, отримали порання двоє людей, заявили у Запорізькій ОВА.

Нагадуємо, у вересні 2026 року Фокус забрав оцінки експертів щодо того, чи зможуть росіяни зайти у Запоріжжя взимку 2026-2027 року.