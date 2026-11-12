Италия может исключить ракеты для ПВО из очередного пакета помощи Украине: в чем причина

Италия может ограничить поставки Украине важных ракет Aster, необходимых для обеспечения работы системы противовоздушной обороны Samp/T.

В следующем пакете помощи Киеву может быть предусмотрена поставка компонентов, способных обеспечить боеспособность итальянско-французской батареи Samp-T, полученной Украиной ранее. Однако поставки ракет Aster к этой системе могут сократиться, пишет издание ANSA.

Министр обороны страны Гвидо Крозетто отказался раскрыть, какое оружие войдет в очередной пакет помощи Киеву.

По данным СМИ, Италия также может фактически приостановить поставки этого вооружения — так же, как это сделала Германия в отношении ракет Patriot. Причиной для такого решения может служить необходимость защиты собственной национальной безопасности. Кроме того, правительство не хочет истощать свои запасы вооружения, поскольку промышленные мощности страны могут оказаться не в состоянии обеспечить быстрое производство новых ракет.

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Уже несколько дней подряд министр Крозетто также отмечает, что со временем угрозы стали менее масштабными и что невозможно удовлетворить определенные запросы Киева. Прежде всего они касаются систем противовоздушной обороны.

В то же время подобные заявления не означают, что помощь Украине прекратится, отмечает СМИ. Поскольку РФ сосредоточилась на масштабных атаках на энергетику страны, значительная часть нового пакета помощи будет касаться прежде всего генераторов и комплектующих для восстановления разрушенных объектов.

Напомним, недавно премьер-министр Италии Джорджа Мелони вступила в спор с вице-премьером по поводу помощи Украине.

Кроме того, ранее Джордж Мелони заявила, что не готова изменить курс на поддержку Украины, несмотря на выборы в Италии.