Італія може виключити ракети для ППО з чергового пакету допомоги Україні: у чому причина

Італія може обмежити постачання важливих ракет Aster Україні, необхідних для забезпечення роботи системи протиповітряної оборони Samp/T.

У наступному пакеті допомоги Києву може передбачатися відправка компонентів, здатних ще забезпечити боєздатність італійсько-французької батареї Samp-T, яку Україна отримала раніше. Однак надходження ракет Aster до системи можуть скоротитися, пише видання ANSA.

Міністр оборони країни Гвідо Крозетто відмовився розкрити, яка зброя увійде до чергового пакету допомоги Києву.

За даними медіа, Італія також може фактично призупинити постачання цього озброєння — так, як це зробила Німеччина щодо ракет Patriot. Причиною для такого рішення може слугувати необхідність захисту власної національної безпеки. Також уряд не хоче виснажувати свої запаси озброєння, оскільки промислові потужності країни можуть виявитися не в змозі забезпечити швидке виробництво нових ракет.

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Вже кілька днів поспіль міністр Крозетто також зазначає, що з часом загрози стали менш масштабними і що неможливо задовольнити певні запити Києва. Насамперед вони стосуються систем протиповітряної оборони.

Водночас подібні заяви не означають те, що допомога Україні припиниться, зазначає медіа. Оскільки РФ зосередилася на масштабних атаках по енергетиці країни, значна частина нового пакету допомоги стосуватиметься насамперед генераторів та комплектувальних частин для відновлення зруйнованих об'єктів.

Нагадаємо, нещодавно прем'єрка Італії Джорджа Мелоні вступила у суперечку з віцепрем'єром через допомогу Україні.

Також раніше Джорджа Мелоні заявила, що не готова змінити курс підтримки України, попри вибори в Італії.