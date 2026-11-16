В Москве задержали россиянку, подложившую взрывчатку под авто Заворотного: какая версия СК (видео)

Россиянка поверила мошенникам, которые якобы работали в Центральном банке РФ и в МВД, и которые убедили её перечислить крупную сумму на тайные счета. Чтобы вернуть деньги, она согласилась подложить взрывчатку под машину Заворотного.

Днём 16 ноября, спустя три суток после подрыва автомобиля Сергея Заворотного, Следственный комитет РФ задержал женщину, подозреваемую в диверсии. 21-летнюю россиянку арестовали и записали на видео показания против "украинских кураторов", которые подтолкнули её к диверсии.

СК РФ сообщил, что задержанная по делу по ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса РФ (покушение на преступление) и по ч. 2 ст. 105 (убийство при отягчающих обстоятельствах): максимальное наказание — до 15–20 лет лишения свободы. Согласно версии российских следователей, россиянка "попала под влияние" мошенников, представившихся сотрудниками банка. Они убедили фигурантку перечислить деньги на "надежные счета", а затем подтолкнули её к "преступным действиям". Россиянка собрала и подложила взрывное устройство под днище автомобиля Заворотного, которое затем дистанционно взорвалось. В сообщении СК отмечается, что жертва взрыва до сих пор жива и находится в больнице.

Видео дня

Российские следователи опубликовали 40-секундное видео с подозреваемой. Первые кадры показывают, как её завели в здание Следственного комитета Южного округа Москвы, а затем — несколько слов задержанной и то, что она признала свою вину в покушении на убийство. Имя задержанной не указали.

Взрыв автомобиля Заворотного — подробности инцидента, произошедшего 13 ноября в Москве

Российское СМИ Mash привело другие подробности взрыва автомобиля Заворотного. Российские журналисты опубликовали записи с камер видеонаблюдения, на которых какая-то женщина удалялась от автомобиля, который впоследствии взорвался. Также есть кадры допроса. Источники российских СМИ в правоохранительных органах рассказали, что россиянку с июля 2026 года "обрабатывали" мошенники и давали задание следить за Заворотным. Женщина несколько раз бывала возле его дома, затем по координатам GPS нашла тайник со взрывчаткой, после чего прикрепила её к днищу машины и взорвала в нужный момент. Общение с "куратором" происходило в чате неуказанной социальной сети, который затем полностью очистили.

Отметим, что взрыв автомобиля Сергея Заворотного произошел утром 13 ноября на юге Москвы в районе Чертаново. Как сообщили российские СМИ, водитель Toyota Fortuner вылетел через лобовое стекло, получил серьезные травмы позвоночника, лишился руки, но остался жив. Впоследствии выяснилось, что это Заворотный — пресс-секретарь бывшего премьер-министра Николая Азарова, и что этот человек является сотрудником Службы внешней разведки РФ и служил в воинской части № 33949.

Напоминаем, что российские СМИ сообщили, в каком состоянии находится Сергей Заворотный после взрыва 13 ноября.