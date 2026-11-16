У Москві затримали росіянку, яка підклала вибухівку під авто Заворотного: яка версія СК (відео)

Росіянка повірила шахраям, які начебто працювали у Центральному банку РФ та у МВС й переконали перерахувати велику суму на таємні рахунки. Щоб повернути гроші, вона погодилась підкласти вибухівку під машину Заворотного.

Вдень 16 листопада, через три доби після підриву авто Сергія Заворотного, Слідчий комітет РФ затримав жінку, яку підозрюють у диверсії. 21-річну росіянку арештували та записали на відео свідчення проти "українських кураторів", які підштовхнули її до диверсії.

СК РФ повідомив, що затримана у справі за ч. 3 ст. 30 Кримінального кодексу РФ (замах на злочин) та за ч. 2 ст. 105 (убивство за обтяжучих обставин): максимальне покарання — до 15-20 років ув'язнення. Згідно з версією російських слідчих, росіянка "потрапила під вплив" шахраїв, які представились працівниками банку. Вони переконали фігурантку перерахувати гроші на "надійні рахунки", а потім підштовхнули її до "злочинних дій". Росіянка зібрала та підклала вибуховий пристрій під дно автомобіля Заворотного, яке потім дистанційно здетонувало. У дописі СК зауважується, що жертва підриву досі жива та перебуває у лікарні.

Видео дня

Російські слідчі опублікували 40-секундне відео з підозрюваною. Перші кадри показують, як її завели в будівлю СК південного округу Москви, а потім — кілька слів затриманої й те, що вона визнала свою провину у замаху на вбивство. Ім'я затриманої не вказали.

Підрив авто Заворотного — деталі інциденту 13 листопада у Москві

РосЗМІ Mash навело інші деталі підриву авто Заворотного. Російські журналісти опублікували запис камер відеоспостереження, на яких якась жінка відходила від автомобіля, який згодом злетів у повітря. Також є кадри допиту. Джерела росЗМІ у правоохоронних органах розповіли, що росіянку з липня 2026 року "оброблювали" шахраї й давали завдання стежити за Заворотним. Жінка кілька разів була біля його будинку, потім за координатами GPS відшукала тайник з вибухівкою, далі — прикріпила до дна машини та підірвала у потрібний момент. Спілкування з "куратором" відбувалось у чаті невказаної соцмережі, який потім весь почистили.

Зазначимо, підрив авто Сергія Заворотного стався зранку 13 листопада на півдні Москви у районі Чертаново. Як написали росЗМІ, водій Toyota Fortuner вилетів крізь лобове скло, отримав серйозні травми хребта, втратив руку, але залишився живий. Згодом з'ясувалось, що це Заворотний — речник колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і що ця людина є працівником Служби зовнішньої розвідки РФ й служив у військовій частині №33949.

Нагадуємо, росЗМІ розповіли, у якому стані перебуває Сергій Заворотний після підриву 13 листопада.