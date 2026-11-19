Россия первой начала наносить удары по мостам Украины, и поэтому сегодня Украина наносит ответные удары, заявил Зеленский. Кроме того, Крымский мост расположен на украинской территории, и украинцы сами решат, что с ним делать и когда.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями СМИ после саммита коалиции желающих в Берлине 19 ноября, сообщило издание "Новости live". Отвечая на вопросы журналистов, глава государства объяснил, когда обрушится Крымский мост, на котором уже обвалилась автомобильная секция. Точную дату Зеленский не назвал, но уточнил, что Украина сама будет решать, что делать с объектом на своей территории.

Журналистка "Новости live" Галина Остаповец поинтересовалась у президента Украины: "Крымский мост — это всё?" В ответ Зеленский напомнил об ударах РФ по украинским мостам, о том, что эти удары продолжаются уже давно и что Украина лишь отвечает на них.

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"Они обстреливали наш мост, наши мосты — и не в первый раз, и не первый год, и мы отвечаем. Я считаю, что это справедливо. Если честно, между нами, Крым — это же Украина. А всё, что находится на территории Украины, — это украинское. А мы со своим делаем всё, что хотим", — сказал президент.

В ходе беседы с представителями СМИ Зеленский также высказался по поводу территориальных уступок, которых РФ требует от Украины. Среди прочего, Кремль претендует на неоккупированную часть Донецкой области, а также на Херсонскую и Запорожскую области. Президент подчеркнул, что может лишь обсуждать эти вопросы с партнерами, а решение "должен принимать украинский народ". Кроме того, Украина может предпринять какие-либо шаги в этом направлении только после того, как получит четкие гарантии безопасности, а самая надежная гарантия — это членство в НАТО, добавил он.

Зеленский уточнил некоторые вопросы переговоров с партнерами. Выяснилось, что до сих пор нет приглашения на саммит "Группы двадцати" в Майами и что по этому вопросу он "получает разные сигналы". Также он признал, что из-за выборов в ряде стран Европы в 2027 году помощь Украине может сократиться, и признал, что это "станет вызовом". Еще один вопрос касался ракет Patriot для украинской системы ПВО: в настоящее время все еще продолжаются переговоры с компанией Raytheon, а Украина пытается помочь Германии начать производство.

Удары по Крымскому мосту — подробности атак Украины

Отметим, что Фокус писал о серии ударов по Крымскому мосту, которые произошли с 16 по 19 ноября. После первых двух ударов обрушилась автомобильная секция. 16 ноября арка над этой секцией Крымского моста несколько наклонилась, и эту деформацию зафиксировало видео российских СМИ. По ориентировочным оценкам, угол отклонения — 4,9 градуса (тогда арка наклонилась на 4 м) или 15 градусов. После удара 17 ноября арка, весившая около 5 тыс. тонн, обрушилась, и вместе с ней обрушилась 227-метровая автомобильная секция Крымского моста. Зеленский сообщил, что Украина нанесла массированный удар: были задействованы и дроны, и ракеты. Атака 19 ноября — попадание ракет "Нептун" по железнодорожной арке Крымского моста. Оккупационные власти пустили по мосту поезда, а спутниковые снимки не показали заметных повреждений.

Другие удары по украинскому Крымскому мосту имели место в 2022 году (подрыв грузовика), в 2023 и 2025 годах (атаки морских дронов). Сооружение было возведено россиянами в 2016–2018 годах после аннексии Крымского полуострова с привлечением западных специалистов и с использованием западных технологий.

Напоминаем, что западные СМИ сообщили о том, какую систему связи использовала Украина вместо Starlink для нанесения ударов по Крымскому мосту.