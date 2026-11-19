Железнодорожная арка Крымского моста, весом около 6 тыс. тонн и длиной 227 м, попала под обстрел украинских "Нептунов", но пока не обрушилась и выдерживает движение пассажирских поездов.

Днём 19 ноября, после ночной ракетной атаки на Крымский мост, в информационном Telegram-канале Exilenova+ появились первые фотографии с последствиями удара по железнодорожной арке. Через час в канале Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ были опубликованы спутниковые снимки этого же участка. Снимки показали, что железнодорожная эстакада ещё не обрушилась и даже не наклонилась.

На канале Exilenova+ — фотография, сделанная неизвестным лицом со стороны, вероятно, Керчи. Видна петля Крымского моста и съезд на железнодорожный участок с аркой. На снимке не заметно повреждений арки или железнодорожных путей. В нижней части конструкции наблюдается небольшое почернение, но неясно, является ли это следствием некачественного фото, затененного участка или следом от пожара в результате возгорания. Изображение довольно размытое, снятое с большого расстояния, поэтому особых деталей не видно.

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На спутниковом снимке Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ — черно-белая фотография лучшего качества, на которой во всех деталях видна железнодорожная арка Крымского моста. На северной части конструкции действительно заметно тёмное пятно, а других повреждений не видно. При этом хорошо видно полное исчезновение автомобильной секции: в воде нет даже обломков.

Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

В публикации Exilenova+ отметили, что на фото виден прицельный удар по одной точке на железнодорожной арке Крымского моста: масштабы неясны, но хотелось бы, чтобы они были больше.

Фото: Скриншот

Тем временем в 14:55 Минтранс РФ опубликовал информацию о возобновлении движения по Крымскому мосту, который был закрыт восемь часов назад после ночной атаки. Российские власти заявили, что работает первый путь железнодорожной части моста и по нему запускают поезд "Таврия" № 92/91 "Москва – Керчь". Поезд должен выйти со станции "Тамань" и направиться в Керчь.

Фото: Скриншот

Поезд "Таврия" № 92/91 "Москва — Керчь" состоит примерно из 16–18 одно- или двухэтажных вагонов. В октябре 2026 года "Радио Свобода" сообщило, что из-за ряда ударов Сил обороны Украины в районе Раздольного и Владиславовки поезда "Таврия" доходят только до Керчи, хотя раньше останавливались аж в Симферополе. Сколько вагонов в поезде, которому разрешили движение по Крымскому мосту после удара "Нептунов", Минтранс РФ не уточнил.

Удар по Крымскому мосту — подробности атаки 19 ноября

Отметим, что в ночь на 19 ноября в российских пабликах появились сообщения об очередном украинском ракетном ударе по Крымскому мосту. Утром Генштаб ВСУ подтвердил атаку и сообщил, что по незаконно построенному россиянами сооружению нанесли удар ракетами "Нептун".

Предыдущие атаки на Крымский мост — 16 и 17 ноября. После атаки 16 ноября наклонилась автомобильная арка, отклонившись от вертикали на 15 градусов. В ночь на 17 ноября произошёл массированный комбинированный удар ракет и дронов ВСУ по Крымскому мосту, в результате чего обрушилась 200-метровая автомобильная секция.

Напоминаем, что 19 ноября российский диктатор Путин выступил в Шэньчжэне и высказал новые угрозы в связи с ударом по Крымскому мосту.