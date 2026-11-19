Залізнична арка Кримського мосту, вагою близько 6 тис. тонн та довжиною 227 м, потрапила під удар українських "Нептунів", але поки що не впала і витримує рух пасажирських потягів.

Вдень 19 листопада, після нічної ракетної атаки на Кримський міст, в інформаційному Telegram-каналі Exilenova+ з'явились перші фот з наслідками удару по залізничній арці. Через годину у каналі Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опублікували супутникові фото цієї ж ділянки. Фото показали, що залізнична естакада ще не впала і навіть не похилилась.

У каналі Exilenova+ — фото, зроблене невідомою особою з боку, ймовірно, Керчі. Бачимо петлю Кримського мосту та заїзд на залізничну секцію з аркою. На зображення не помітно пошкоджень арки чи залізничних шляхів. Є невелике почорніння у нижній частині конструкції, але не ясно, чи це неякісне фото, чи затінена ділянка, чи слід від пожежі внаслідок займання.Зображення досить розмите, зроблене з великої відстані, тому особливих деталей не помітно.

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На супутниковому фото Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ — чорно-біле фото вищої якості, на якому в усіх деталях бачимо залізничну арку Кримського мосту. На північній частині конструкції справді помітна темна пляма, а інших пошкоджень не видно. При цьому добре помітно повне зникнення автомобільної секції: немає навіть уламків у воді.

Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

У дописі Exilenova+ зауважили, що фото показує прицільний удар по одній точці на залізничній арці Кримського мосту: не ясно, які масштаби, але хотілося б більших.

Фото: Скриншот

Тим часом о 14:55 Мінтранс РФ опублікував інформацію про відновлення руху Кримським мостом, який був закритий вісім годин тому після нічної атаки. Російська влада заявила, що працює перша колія залізничної частини мосту і нею запускають потяг "Таврия" № 92/91 "Москва – Керчь". Потяг має вийти зі станції "Тамань" та попрямує в Керч.

Фото: Скриншот

Потяг "Таврия" № 92/91 "Москва – Керчь" складається з орієнтовно 16-18 одно- чи двоповерхових вагонів. Медіа "Радіо Свобода" у жовтні 2026 року повідомило, що через низку ударів Сил оборони України у районі Раздольного та Владиславівки потяги "Таврия" доходять лише до Керчі, хоч раніше спинялись аж у Сімферополі. Скільки вагонів у потязі, якому дозволили рух Кримським мостом після удару "Нептунів", Мінтранс РФ не уточнив.

Удар по Кримському мосту — деталі атаки 19 листопада

Зазначимо, в ніч на 19 листопада у російських пабліках заявили про черговий український ракетний удар по Кримському мосту. Зранку Генштаб ЗСУ підтвердив атаку та повідомив, що по незаконно збудованій росіянами споруді завдали удару ракетами "Нептун".

Попередні атаки на Кримський міст — 16 та 17 листопада. Після атаки 16 листопада похилилась автомобільна арка, яка відхилилась від вертикалі на 15 градусів. В ніч на 17 листопада відбувся масований комбінований удар ракет та дронів ЗСУ по Кримському мосту, внаслідок чого упав 200-метрова автомобільна секція.

Нагадуємо, 19 листопада російський диктатор Путін виступив у Шеньчжень та озвучив нові погрози через удар по Кримському мосту.