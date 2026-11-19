РФ перша почала бити по мостах України, і тому сьогодні Україна б'є у відповідь, заявив Зеленський. Крім того, Кримський міст розташований на українській території, і українці самі вирішать, що з ним робитимуть та коли.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з медіа після саміту коаліції охочих у Берліні 19 листопада, повідомило медіа "Новини live". Відповівши на питання журналістів глава держави пояснив, коли впаде Кримський міст, на якому вже обвалилась автомобільна секція. Точну дату Зеленський не озвучив, але уточнив, що Україна сама вирішатиме, що робити з об'єктом на своїй території.

Журналістка "Новини live" Галина Остаповець поцікавилась у президента України, коли "Кримський міст — все?" У відповідь Зеленський нагадав про удари РФ по українських мостах, про те, що ці удари тривають вже давно і що Україна лише відповідає.

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"Вони били по нашому мосту, по наших мостах і не перший раз, і не перший рік, і ми відповідаємо. Я вважаю, що це справедливо. Якщо чесно між нами, Крим — це ж Україна. А все, що на території України, — це українське. А ми зі своїм робимо все, що хочемо", — сказав президент.

Під час розмови з медіа Зеленський також висловився щодо територіальних поступок, які РФ вимагає від України. Серед іншого, Кремль претендує на неокуповану частину Донецької області й також та Херсонську та Запорізьку області. Президент наголосив, що може лише обговорювати ці питання з партнерами, а рішення "має ухвалювати український народ". Крім того, Україна може зробити якісь кроки у цьому напрямку лише після того, як отримає чіткі гарантії безпеки, а найсильніша гарантія — це членство в НАТО, додав він.

Зеленський уточнив деякі питання переговорів з партнерами. З'ясувалось, що досі немає запрошення на саміт G20 у Маямі і що з цього питання "отримує різні сигнали". Також він визнав, що через вибори у низці країн Європи у 2027 році може зменшитись допомога Україні, й визнав, що це "буде викликом". Ще одне питання стосувалось ракет Patriot для української системи ППО: наразі все ще тривають переговори з компанією Raytheon, а Україна намагається допомогти Німеччині почати виробництво.

Удари по Кримському мосту — деталі атак України

Зазначимо, Фокус писав про серію ударів по Кримському мосту, які відбулись з 16 по 19 листопада. Після перших двох ударів упала автомобільна секція. 16 листопада арка над цією секцією Кримського мосту дещо похилилась і цю деформацію зафіксувало відео росЗМІ. За орієнтовними оцінками, кут відхилення — 4,9 градуса (тоді арка нахилилась на 4 м), або 15 градусів. Після удару 17 листопада арка, яка важила близько 5 тис. тонн, обвалилась, і разом з нею упала 227-метрова автомобільна секція Кримського мосту. Зеленський повідомив, що Україна провела масований удар: використали і дрони, і ракети. Атака 19 листопада — влучання ракетами "Нептун" по залізничній арці Кримського мосту. Окупаційна влада пустила по мосту потяги, а супутникові фото не показали помітних пошкоджень.

Інші удари по українському Кримському мосту відбувались у 2022 році (підрив вантажівки), у 2023 та 2025 роках (атаки морських дронів). Споруду звели росіяни у 2016-2018 роках після анексії Кримського півострова та з використанням західних спеціалістів та західних технологій.

Нагадуємо, західні медіа розповіли про те, яку систему зв'язку використала Україна замість Starlink для ударів по Кримському мосту.