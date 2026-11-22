Подавляющее большинство украинцев считают, что Крымский мост, в конце концов, будет окончательно разрушен. Всего в опросе Фокуса приняли участие 419 респондентов.

Большинство участников опроса о возможных последствиях новой атаки на Крымский мост верят в его полный "демонтаж" в будущем, тогда как каждый восьмой считает, что это не окажет существенного влияния на ситуацию.

Голоса украинцев на данный момент распределились следующим образом:

38 % опрошенных считают, что удары по объекту продолжатся и мост в конечном итоге будет разрушен.

16% придерживаются мнения, что атака на мост скорее имеет символическое значение.

14% расценивают удары по Крымскому мосту как ответ на атаки по инфраструктуре в Украине.

13% ожидают, что это серьезно нарушит военную логистику оккупантов.

13% респондентов убеждены, что РФ сможет восстановить переправу, поэтому существенных последствий не будет.

6% пока сложно оценить эффект от атак.

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Напомним, в ночь на 17 ноября Силы обороны атаковали Крымский мост, в результате чего обрушились пролет длиной 270 метров и арка автомобильной части. Позже была атакована железнодорожная часть Крымского моста.

В свою очередь президент Владимир Зеленский назвал удар по Крымскому мосту законным ответом на российские атаки по украинской инфраструктуре, поскольку ранее Россия совершила 109 атак по украинским мостам.

Кроме того, Фокус писал о том, как украинский удар по Крымскому мосту повлиял на логистику России и почему разрушение арки создает дополнительные проблемы для судоходства.