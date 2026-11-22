Переважна більшість українців вважають, що Кримський міст, врешті решт, буде остаточно знищено. Загалом в опитуванні Фокусу взяли участь 419 респондентів.

Більшість учасників опитування щодо можливих наслідків нової атаки на Кримський міст вірять у його повний "демонтаж" в майбутньому, тоді як кожен восьмий вважає, що це не матиме суттєвого впливу на ситуацію.

Голоси українців наразі розподілилися наступним чином:

38% опитаних вважають, що удари по об'єкту продовжаться і міст зрештою буде знищено.

16% дотримуються думки, що атака на міст радше має символічне значення.

14% розцінюють удари по Кримському мосту як відповідь на атаки по шляхопроводах в Україні.

13% очікують, що це серйозно порушить військову логістику окупантів.

13% респондентів переконані, що РФ зможе відновити переправу, тому суттєвих наслідків не буде.

6% наразі складно оцінити ефект від атак.

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А що думаєте ви? Обирайте свій варіант в опитуванні.

Опитування Які наслідки, на вашу думку, може мати нова атака на Кримський міст? Опитування відкрите до Удари продовжаться і міст буде знищено Військова логістика окупантів серйозно порушиться Це більше символічний удар Це певний сигнал Росії щодо ударів по мостам в Україні Суттєвих наслідків не буде, міст Росія відновить Поки складно сказати Голосувати

Нагадаємо, в ніч проти 17 листопада Сили оборони атакували Кримський міст, унаслідок чого обвалилися проліт завдовжки 270 метрів і арка автомобільної частини. Пізніше була атакована залізнична частина Кримського мосту.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський назвав удар по Кримському мосту законною відповіддю на російські атаки по українській інфраструктурі, оскільки раніше Росія здійснила 109 атак по українських мостах.

Також Фокус писав, що як український удар по Кримському мосту вплинув на логістику Росії та чому руйнування арки створює додаткові проблеми для судноплавства.