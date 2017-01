Обама в прощальном письме напомнил, что "США – это не проект одного человека"

Президент США Барак Обама, срок полномочий которого истекает 20 января, обратился к американским гражданам с прощальным письмом. Об этом сообщает ZN,ua.

В Белом доме существует традиция оставлять в овальном кабинете письмо следующему президенту.

"Но перед тем, как я оставлю письмо 45-му президенту, я хочу еще раз поблагодарить вас за честь быть вашим 44-м президентом. Потому что все, чему я научился за это время, я научился благодаря вам. Вы сделали меня лучше как человека и как президента", – написал Обама.

В письме Обама вспомнил труд американских ученых, которые помогают раненым военным, о том, как меняются жизни семей, однополые браки, которые признали равными с традиционными, как дети своей щедростью напоминают об обязанности заботиться о беженцах, друг о друге, работать ради мира.

"Все эти восемь лет вы были источником доброты, жизнестойкости и надежды, из которых я черпал силу", – заверил президент.

Говоря о перспективах американского общества и политической системы, Обама напомнил, что "США – это не проект одного человека".

"Самое могущественное слово в нашей демократии - это слово "Мы". Мы - народ. Мы справимся", – подчеркнул глава государства, добавив, что будущее страны – в ежедневных проявлениях гражданской позиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обама поделился планами на жизнь после президентства

"Все мы, невзирая на то, какую партию поддерживаем, должны продолжать эту работу - приносящую радость работу гражданина. Не только тогда, когда проходят выборы, не только когда под угрозой наши частные интересы, но и на всем промежутке жизненного пути", – отметил президент.

Текст своего письма Обама закончил фразой "Да, мы можем" (Yes, we can) – слоганом его предвыборной кампании 2008 года.

Напомним, 18 января в своей итоговой пресс-конференции на посту главы Белого дома Барак Обама призвал продолжать санкции против России из-за ее вторжения в Донбасс и незаконной аннексии Крыма.