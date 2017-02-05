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Главная » Мир » Трамп: Я уважаю Путина, но это не значит, что я смогу с ним поладить

Трамп: Я уважаю Путина, но это не значит, что я смогу с ним поладить

Трамп: Я уважаю Путина, но это не значит, что я смогу с ним поладить
Дональд Трамп / Фото: slate.com

Президент США считает, что лучше найти общий язык с Россией, чем не найти

05.02.17 18
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Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает президента России Владимира Путина, хотя это и не значит, что они смогут найти общий язык. Об этом он рассказал в интервью Fox News, передает Украинская правда.

"Я уважаю его, но я уважаю многих людей. Это не значит, что я смогу с ним поладить", - сказал Трамм.

По словам президента США, он будет ценить любое сотрудничество с Россией в борьбе с террористами ИГИЛ. По его словам, что лучше найти общий язык с бывшим врагом эры Холодной войны, чем не найти.

На возражение журналиста, что Путин является убийцей, Трамп ответил: "Есть много убийц. У нас есть много убийц. А вы думаете, наша страна такая невинная?".

Напомним, 28 января Трамп и Путин около 45 минут общались по телефону. В Белом доме заявили, что разговор президентов стал значимым шагом в улучшении отношений между США и РФ. В то же время пресс-служба Кремля заявила, что Путин и Трамп договорились наладить партнерские отношения по поводу конфликта в Украине.

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