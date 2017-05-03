Экс-премьера Грузии приговорили к очередному тюремному сроку

Сегодня Тбилисский городской суд вынес обвинительные приговоры в отношении бывшего премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили и бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили по делу о насильственном изъятии Акурского винного завода в городе Телави в 2004 году.

Как сообщает "Интерфакс - Украина", суд приговорил Мерабишвили к трем годам лишения свободы, а Адеишвили - к двум годам, однако с учетом действующего закона "Об амнистии" тюремные сроки были снижены соответственно до двух лет и трех месяцев и одного года и шести месяцев.

Отметим, в данный момент Мерабишвили отбывает заключение в Грузии по другим обвинениям, а Адеишвили объявлен в розыск грузинской прокуратурой.

Напомним, в Грузии полиция задержала сына Хатии Деканоидзе.