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Главная » Мир » Facebook в Таиланде заблокировал видео с королем в майке

Facebook в Таиланде заблокировал видео с королем в майке

Facebook в Таиланде заблокировал видео с королем в майке
Фото из открытых источников

Правительство страны считает видео оскорбительным

09.05.17 83
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Компания Facebook в Таиланде заблокировала доступ к видео, на котором король страны Маха Вачиралонгкорн замечен в майке и с татуировками.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на VICE News.

Короля Таиланда заметили в одном из немецких торговых центров.

Видео в Facebook заблокировали не из-за того, что оно неприличное, а потому что правительство считает его оскорбительным для короля и таким, что нарушает закон государства, по которым критика монархии запрещена.

“Если правительства стран настаивают на том, что что-то в Интернете нарушает их законы, они могут связаться с такими компаниями, как Facebook, с просьбой ограничить доступ к данному контенту”, - прокомментировали в Facebook.

Напомним, в Таиланде мужчина убил свою дочь и совершил самоубийство в прямом эфире в Facebook.

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