Facebook в Таиланде заблокировал видео с королем в майке

Компания Facebook в Таиланде заблокировала доступ к видео, на котором король страны Маха Вачиралонгкорн замечен в майке и с татуировками.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на VICE News.

Короля Таиланда заметили в одном из немецких торговых центров.

Видео в Facebook заблокировали не из-за того, что оно неприличное, а потому что правительство считает его оскорбительным для короля и таким, что нарушает закон государства, по которым критика монархии запрещена.

“Если правительства стран настаивают на том, что что-то в Интернете нарушает их законы, они могут связаться с такими компаниями, как Facebook, с просьбой ограничить доступ к данному контенту”, - прокомментировали в Facebook.

Напомним, в Таиланде мужчина убил свою дочь и совершил самоубийство в прямом эфире в Facebook.