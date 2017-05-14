От глобальной кибератаки пострадали 104 страны

Зафиксировано более 126 тысяч атак

Международная вирусная атака на компьютеры, зарегистрированная за последние двое суток во многих странах, привела к сбоям в 104 государствах. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию чешской компании Avast, разрабатывающей программное обеспечение в области информационной безопасности.

"Мы зафиксировали более 126 тыс. случаев (атак, - ред.) с вирусом WanaCrypt0r 2.0 в 104 странах", - приводит испанское агентство ЭФЭ выдержки из заявления этой компании.

Больше всего атак зафиксировано в Украине, РФ и на Тайване. По данным Avast, 57% случаев пришлось именно на РФ.

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Ранее российская "Лаборатория Касперского" сообщала, что зафиксировала около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком WannaCry в 74 странах по всему миру.

В Европоле 13 мая заявили, что серия кибератак при помощи компьютерного вируса WannaCry по всему миру была проведена на "беспрецедентном уровне".

В Европоле, который работает с руководством пострадавших от кибератак стран и компаний, считают необходимым провести комплексное международное расследование, чтобы установить виновников.

Напомним, вирус-вымогатель начал распространяться 12 мая. Он блокирует компьютер и требует 300 долларов за разблокировку.

Распространение вируса-вымогателя WannaCrypt удалось приостановить, зарегистрировав домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com.