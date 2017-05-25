Трамп: НАТО должно сфокусироваться на угрозах из России

Президент США Дональд Трамп назвал Россию источником угроз. Об этом Трамп заявил, выступая в Брюсселе на открытии мемориала погибшим в результате террористической атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, передает УНИАН.
"Мы должны быть твердыми, мы должны быть сильными. Будущее НАТО должно фокусироваться на терроризме и миграции, а также на угрозах из России, на восточных и южных границах НАТО", - подчеркнул Трамп.
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По словам президента США, из-за беспокойства относительно безопасности он "очень-очень прямо" говорил с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом и членами НАТО о выполнении ими своих финансовых обязательств и справедливых взносах в Альянс.
Далее значительную часть своей речи Трамп посвятил вопросу выделения странами-членами НАТО средств на оборону в размере 2% ВВП.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна нести ответственность за свои действия в Крыму и Донбассе и выполнять Минские соглашения.