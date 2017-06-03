В субботу, 3 июня, в столице Афганистана Кабуле прогремели три взрыва во время церемонии похорон. Об этом сообщает Tolo News.

По данным министерства здравоохранения погибли 18 человек.

Теракт произошел на похоронах сына заместителя спикера парламента Афганистана Салима Изадьяра, который погиб днем ранее на митинге в Кабуле.

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تازه ترین تصاویر از زخمیان انفجار مراسم خاک سپاری قربانیان اعتراضات روز جمعه pic.twitter.com/kphwW3lq4g — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 3 июня 2017 г.

Напомним, утром 31 мая террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле в дипломатическом квартале неподалеку от посольства Германии в столице Афганистана в Кабуле. Погибли око 90 человек.

2 июня в Кабуле прошел митинг за усиление безопасности. Во время столкновений протестующих с полицией погибли восемь человек.