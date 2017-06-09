1 октября Каталония сможет "отделиться" от Испании

На эту дату назначен референдум о независимости

Премьер-министр испанского региона Каталония Карлес Пучдемон в пятницу, 9 июня, объявил о решении провести референдум об отделении от Испании 1 октября 2017 года.

Об этом пишет DW.

Лидер Каталонии во время телеобращения заявил, что вопрос в бюллетене будет звучать следующим образом: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?".

Пучдемон подчеркнул, что он остается открытым к диалогу с испанским правительством, однако само проведение референдума не может быть предметом переговоров.

С точки зрения правительства Каталонии, которое последовательно выступает за отделение от Испании, результаты плебисцита будут обязательными к выполнению.

Однако правительство Испании во главе с премьер-министром Мариано Рахоем неоднократно подчеркивало, что не допустит проведения референдума об отделении Каталонии.

Напомним, в 2014 году в Каталонии был проведен неформальный референдум по вопросу отделения от Испании, хотя его проведение было запрещено судом. Тогда из 6,3 миллиона человек, имеющих право голосовать, 2,3 миллиона пришли на референдум, из них 80 процентов высказались за независимость Каталонии.

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В ноябре 2015 года каталонский парламент утвердил "дорожную карту" достижения независимости от центрального правительства в Мадриде. Однако в августе 2016 года это постановление каталонского парламента аннулировал Конституционный суд Испании.

