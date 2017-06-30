Венгрия никогда не поддержит антитурецкие проявления в ЕС, – Орбан

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия находится на стороне Турции и никогда не присоединится к антитурецким проявлениям в ЕС. Об этом он заявил в Анкаре во время открытия венгерско-турецкого бизнес-форума, передает Европейская правда со ссылкой на Politics.hu.

"Бизнес важен, но самое важное то, что надо иметь друзей, – сказал Орбан. – Есть определенные обязательства, вытекающие из этого, и Венгрия будет поддерживать своих друзей, даже если это неудобно. Независимо от того, какие антитурецкие проявления существуют в важных европейских странах, Венгрия никогда не присоединится к ним, и станет на стороне Турции".

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Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планировал провести митинг в Германии, когда он будет участвовать в саммите G20 в Гамбурге.

Агитацию турецкого президента в Германии призвал запретить лидер немецких социал-демократов и кандидат на пост канцлера Мартин Шульц. Впоследствии министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Германия отклонит просьбу президента Турции Тайипа Эрдогана обратиться к гражданам Турции во время посещения саммита G20 в Гамбурге на следующей неделе.